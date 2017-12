Thermaltake Tai-Chi M - chladivý vánok pre váš notebook (VIDEO)

S prichádzajúcim letom čaká notebooky opäť výzva. Budú sa musieť vysporiadať s chladením, čo so sebou prináša nielen vyššiu hlučnosť, ale i útok na životnosť batérie. Je to práve nadmerné teplo, ktoré spôsobuje starnutie Li-Ion akumulátorov, ktorých kapacita sa i bez používania zmršťuje.

ita sa i bez používania zmršťuje.

V redakcii sme otestovali robustný hliníkový podstavec Tai-Chi M od firmy Thermaltake, ktorý sľubuje efektívne riešenie problému. Ponúka nielen aktívne chladenie, ale i jemné zvýšenie ergonómie.

Viac ako kilo hliníka

Podstavec Tai-Chi M nie je žiadnym cenovým kompromisom. V krabici sa nachádza 1,2 kilogramu eloxovaného hliníku, ktorý sa postará o to, aby teplo odčerpané z notebooku bolo čo najefektívnejšie vyžiarené do okolia. Znamená to, že pracovná teplota notebooku nedosiahne kritickú úroveň ani vtedy, keď udrú letné horúčavy.

Výrobca skombinoval pasívne odoberanie tepla s aktívnym chladením vzduchom, takže používateľ si môže sám zvoliť, akú intenzitu ochladzovania vyžaduje. Systém je určený pre stabilné umiestnenie na pracovnú dosku stola, kde vďaka nakloneniu zaistí pohodlnejšiu prácu s klávesnicou.

Odložíte ho do zásuvky

Podstavec je vyrobený z dvoch dielcov spojených ohybným kĺbom, ktorý umožňuje pohodlné skladovanie v zásuvke. I keď rozmery v rozloženom stave presahujú rámec 30x30 centimetrov, pri skladovaní v zásuvke je po zložení formát polovičný. Ak potrebujete veľkú pracovnú plochu a notebook „odparkujete“ do tašky, bez odvrávania ustúpi i chladiaci podstavec.

Robustné vyhotovenie napovedá, že podstavec sa ani pri intenzívnom každodennom používaní neopotrebuje. S trochou odvahy je možné povedať, že prežije nejeden notebook vo vašej výbave. Jedinou podmienkou jeho využiteľnosti je prítomnosť USB portu, ktorý by zaistil napájanie. Ak sa z výbavy notebookov vytratia, vždy je možné siahnuť po externom napájacom adaptéri.

Stabilná platforma

Podstavec je na rubovej strane vybavený nožičkami, aby nekĺzal ani na sklenom či kovovom povrchu. Jeho základňa je naklonená v 5 stupňovom uhle tak, aby notebook stabilne držal svoju pozíciu a súčasne ponúkla jeho klávesnica náklon pre pohodlnejšie písanie.

Základňa je navrhnutá pre 15“ notebooky, ktoré svojou šírkou kopírujú vymedzený pracovný priestor. Neznamená to však, že by s použitím 14 palcového, či 15,4 palcového širokouhlého notebooku boli problémy. Práve naopak – stabilná základňa poskytuje skalopevnú oporu bez nepríjemných prekvapení. Notebook stabilne sedí na mieste akoby s podstavcom tvoril jednoliaty celok.

Tepelný prenos

Teplo vyžarované telom notebooku je dvojmilimetrovou hliníkovou platňou zachytávané tak, aby bolo následne vyžiarené do okolitého priestoru. Pod podstavcom pasívne preteká vzduch a svoju prácu vykonáva i zápästná opierka a chrbtová časť systému. Čierne čelo je so zadnou striebornou časťou previazané tak, aby bola dvojica tepelných zón prepojená, takže je jedno či viac tepla vzniká v čelnej alebo v zadnej časti.

Univerzálnosť spočíva v rovnomernom prenose tepla, ktorého efektívnosť je možné zvýšiť odstránením gumových nožičiek notebooku. Čím tesnejšie bude telo ku kovovej základni priliehať, tým rýchlejší bude prenos tepla.

Dvojvrtuľové turbo

Aby bolo možné chladenie zefektívniť, v zadnej časti sú pod dierovaním umiestnené dva 70 milimetrové ventilátory s tichým chodom. Rotujú rýchlosťou 1000 otáčok za minútu a pri behu nevyprodukujú viac ako 14 decibelov šumu.

To je podstatne menej, ako pri zabudovanom ventilátore v notebooku.

Napájané sú z USB portu notebooku a ich beh je riadený tlačidlom. Je síce umiestnené nepohodlne na zadnej časti panelu, je však málo pravdepodobné že by používateľ s tlačidlom nepretržite musel manipulovať. Port notebooku nezostane bez využitia – je priechodný takže je k nemu možné pripojiť ľubovoľnú perifériu.

Výrobca si neodpustil ani ďalší drobný bonus navyše – výsuvný držiak pre pero a blok papierov. Každá drobnosť sa cení – obzvlášť na stiesnenom pracovnom stole.

Koniec prehrievaniu

Pri testovaní sme siahli po notebooku, pri ktorom dosiahol chladiaci systém hranice možností. Mobilná pracovná stanica HP Compaq nw8240 osadená procesorom Intel Pentium M 2,13 GHz je známa tým, že akákoľvek miernejšia záťaž dokáže roztočiť ventilátor chladiaceho systému na plné obrátky a tepelný výmenník má čo robiť, aby procesor ochladil. Ak sa k tomu pridá i záťaž zabudovaného grafického akcelerátora ATI FireGL, môžu nastať situácie, kedy to so stabilitou nie je najlepšie.

Pri testovaní podstavca s aktivovanou ventiláciou sme mali možnosť presvedčiť sa, že externý chladiaci okruh dokáže interné chladenie podstatne odbremeniť a hlučnosť pracoviska sa razantne znížila. Pracovná teplota notebooku klesla o 7 až 11 stupňov, prevádzkové hodnoty komponentov sa dostali do rozumného, pohodového normálu.

Pri testovaní s notebookmi s jednoduchším energetickým profilom sme zistili, že firmvér základnej dosky nemusel ventiláciu vôbec aktivovať, v niektorých prípadoch úplne postačilo pasívne chladenie s vypnutou ventiláciou podstavca.

Verdikt: zaručene nesklame

Thermaltake Tai-chi M zaujme nielen robustným vyhotovením ale i intenzívnym chladiacim výkonom a tichým chodom. Zníži teplotu batérie pre zachovanie jej životnosti, vychladí pevný disk pre zachovanie bezpečnosti dát a podstatne odbremení chladiaci mechanizmus procesora a grafického akcelerátora. Výsledkom je tichý notebook so stabilným tepelným profilom. Príjemným bonusom je presvedčenie o tom, že podstavec prežije vďaka svojmu robustnému vyhotoveniu i niekoľko generácií notebookov.