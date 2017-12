Zmeny pre zákazníkov ISDN služieb Slovenských telekomunikácií

Slovenské telekomunikácie zaviedli sekundovú tarifikáciu pre zákazníkov ISDN služieb, pričom s platnosťou od 1. marca ST zaviedli aj iné zmeny zmeny.

1. mar 2002 o 9:33

• sekundovú tarifikáciu po prvej minúte volania

• 30 voľných minút na miestne a medzimestské volania poskytovaných v rámci ISDN volacích programov pre základný prístup (ISDN BRA) - ST ISDN Komfort, ST ISDN Klasik - za nezmenené ceny mesačných paušálov lacnejšie medzinárodné volania

• nové akciové ceny pre internetové volania zo všetkých ISDN volacích programov

• zmenu spôsobu účtovania hovoru.



Sekundová tarifikácia po prvej minúte platí pre všetky typy volaní (miestne, medzimestské, medzinárodné, volania do mobilných sietí, internetové volania a iné). To znamená, že všetky volania dlhšie ako jedna minúta sú účtované po sekundách a to 1/60 z ceny za minútu volania. Pre volania kratšie ako jedna minúta sa účtuje cena za jednu minútu. Účtovanie hovorov na základe sekundovej tarifikácie umožní zákazníkom presne kontrolovať svoje hovory a platiť len za skutočne prevolaný čas. Ceny za volania sú konečné, neúčtuje sa už žiadny ďalší poplatok za spojenie.

Sekundová tarifikácia po prvej minúte sa vzťahuje aj na hovory v rámci voľných minút, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých volacích programoch. Zákazník si voľné minúty vyčerpá pomalšie a môže tak uskutočniť viac volaní. Voľné minúty sa vzťahujú na miestne a medzimestské volania v rámci siete Slovenských telekomunikácií, a.s.

Zmena účtovania

Zákazníkov možno prekvapí, že v účte za mesiac marec, ktorý obdržia v apríli, nebude naúčtovaný poplatok za používanie volacieho programu. Bude to preto, lebo tento poplatok zaplatili už v predchádzajúcom účte. Zavedením sekundovej tarifikácie po prvej minúte sa zjednotia platobné obdobia, čo znamená, že zákazníci ISDN nebudú platiť za službu vopred, ale až po jej uskutočnení. Nebudú teda dostávať vyúčtovanú cenu za používanie volacieho programu za iný mesiac ako je vyúčtovaná cena za uskutočnené volania. Podľa novej formy účtovania bude zákazníkom poplatok za používanie volacieho programu za apríl vyúčtovaný až v aprílovom účte a ten zákazníci obdržia v máji.