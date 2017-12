Mikročastice vo vzduchu zvyšujú riziko rakoviny pľúc

Provo 12. marca (TASR) - Malé pevné častice, ktoré produkujú dopravné prostriedky, elektrárne alebo továrne, zvyšujú riziko rakoviny pľúc a úmrtnosť v USA. Je to výsledok štúdie Brigham Young University (BYU), ktorú v internetovom vydaní zverejnil odborný lekársky časopis Journal of the American Medical Association (JAMA).

Štúdia potvrdzuje predchádzajúce a často diskutované konštatovanie epidemiológa Ardena Popa z BYU, že so znečisťovaním životného prostredia rastie aj úmrtnosť Američanov.

"Výsledky sú doteraz najpresvedčivejším dôkazom toho, že dlhodobý vplyv znečistenia životného prostredia, ktoré je realitou v mnohých metropolách USA, je zásadným rizikovým faktorom pre rakovinu pľúc," uviedol Pope.

Spolu s vedcami z University of Ottawa, American Cancer Society a New York School of Medicine spojili zdravotné údaje o 500.000 osobách za obdobie 16 rokov (1982-1986) so štatistikami znečistenia ovzdušia v amerických mestách.

Na pochopenie, ako môže znečistenie ovzdušia zvýšiť riziko rakoviny pľúc, sa najprv zisťoval vplyv fajčenia. Najväčšie riziko vzniku rakoviny pľúc vôbec bolo priradené aktívnemu fajčeniu, zvýšenému riziku je vystavený pasívny fajčiar v dlhodobom horizonte.

"Zistené riziko rakoviny pľúc počas obdobia 16 rokov v spojitosti so životom v špinavých mestách USA je porovnateľné s rizikom, ktorému sa vystavujú nefajčiari žijúci s fajčiarmi," povedal výskumník George Thurston.

Vedci sa potom zaujímali o častice s priemerom menej ako 2,5 mikrometra, označované PM2,5. Tam sa podľa Popa ukázalo, že každý nárast koncentrácie jemných častíc v ovzduší o desať mikrogramov na meter kubický mal za následok zvýšenie úmrtnosti na rakovinu pľúc o osem percent.

Začiatkom 80. rokov minulého storočia bola koncentrácia častíc v najviac znečistených mestách USA o asi 20 mikrogramov na meter kubický vyššia ako v čistejších metropolách. Táto skutočnosť zvýšila riziko úmrtia na rakovinu pľúc o 16 percent. Vplyv na toto riziko nemali väčšie častice a plyny s výnimkou oxidu siričitého.

Potešiteľné je, že od uvedeného obdobia sa priemerný obsah PM2,5 vo vzduchu znížil z 20 na 14 mikrogramov na meter kubický. Podľa Environmental Protection Agency (EPA) by ročná hodnota PM2,5 nemala prekročiť priemer 15 mikrogramov na meter kubický.