Ako rozpoznať nefunkčnú batériu telefónu

12. mar 2002 o 14:28 Dr. Mobilný

Ako spoznam, ze je na case kupit si novu bateriu do mobilneho telefonu?

Moze byt jeden z priznakov nahle vypnutie mobilu uz pri prichode sms spravy, aj ked bol pred 3 hodinami v nabijacke?

Budko

Dr. Mobilný radí:

V podstate si si sám v otázke aj odpovedal. Áno, najčastejšou príčinou náhleho vypnutia telefónu pri prijatí hovoru, SMS správy alebo pri vyhľadávaní správy je dosluhujúca batéria telefónu. No môže to byť aj porucha na základnej doske telefónu. Preto si skús odpovedať na tieto otázky:

1. Ako dlho používaš svoj mobilný telefón?

(ak dlhšie ako rok - dva, batéria má nárok na opotrebovanie)

2. Bola batéria pri kúpe telefónu správne naformátovaná?

(ak nie, opäť sa zvyšuje riziko predčasného opotrebovania)

3. Ako dlho vydrží telefón v móde stan-by (teda zapnutý, no bez prijímania a odosielania hovorov a SMS správ)?

(porovnaj dosiahnutý čas s časom, ktorý uvádza výrobca, nájdeš ho v príručke k telefónu. Ak tvoj telefón vydrží podstatne kratšie ako uvádza výrobca, chyba bude s najväčšou pravdepodobnosťou v batérii)

4. Vypína sa telefón už po prvom dlhšom hovore?

(ak áno, opäť bude chyba v batérii)

Ak však batéria vykazuje na displeji telefónu plnú hodnotu, prípadne časy hovoru a stand-by režimu dosahujú hodnoty, ktoré uvádza výrobca a telefón sa napriek tomu vypína, pred investíciou do novej batérie radšej zanes svoj telefón do servisu a popíš im čo najpresnejšie chybu. Pravdepodobne bude chybná elektronika telefónu a ten je potom nekorektne napájaný energiou z batérie. Opravy elektroniky v telefóne však bývajú spravidla drahšie ako nový prístroj, no za pokus to stojí. Chyba tiež môže byť aj v tom, že je batéria zle uložená v puzdre telefónu a prerušuje sa pri používaní kontakt, je to otázka nekvalitnej výroby telefónu. Podľa našich skúseností napríklad túto chybu majú Nokie 6210, v ktorých batéria doslova"lieta".