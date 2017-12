Denník planéty

Tiché sopečné zemetrasenie

8. mar 2002 o 22:30 STEVE NEWMAN, The Los Angeles Times Syndicates

Živelné pohromy na zemeguli:

9. 3. 2002 – 15. 3. 2002

Veľká vrstva južného svahu havajskej sopky Kilaueua sa v novembri posunula o 9 cm k oceánu. Meteorológovia to označili za prvé „tiché zemetrasenie“, aké kedy zaznamenali pri aktívnej sopke. Obrovský kus sopky s rozmermi 20 * 10 kilometrov sa pritom za 36 hodín posunul asi o 8 kilometrov do zemskej kôry. Po tom, ako lokalizačné satelity tento posun objavili, varoval jeden z vedcov pred možnou katastrofou v priľahlých krajinách Tichého oceánu. Geofyzik Steven Ward z Kalifornskej univerzity v Santa Cruz uvažuje o tom, že náhly posun takejto obrovskej zemskej masy by mohol vyvolať kataklizmatické tsunami, ktoré by ohrozili pobrežie až v Kalifornii, Chile a Austrálii.

Zemetrasenia

Otrasy Zeme o sile 7,3 stupňa postihli severný Afganistan a niektoré časti južnej Ázie. Zomrelo pri nich najmenej 150 ľudí. Zemetrasenie zničilo aj budovy v oblasti od východného Tadžikistanu až po afganské hlavné mesto Kábul.

* Zemetrasenie o sile 7,2 stupňa postihlo aj najjužnejší filipínsky ostrov Mindanao. Štrnásť ľudí pri ňom zahynulo a ďalších 17 bolo zranených. Najviac postihnuté bolo mesto General Santos v provincii South Cotabato.

* Pohyby Zeme pocítili aj obyvatelia západnej Austrálie, severného Mjanmarska, Taiwanu, západného a severovýchodného Japonska, juhozápadného Pakistanu, západného Iránu a severného Grécka.

Tropické cyklóny

Južne od tichomorského ostrova Guam sa vytvoril tajfún Mitag, ktorý zničil letiskový terminál a ropovodné potrubia na mikronézskom ostrove Yap. V oblasti severovýchodne od Filipín búrka zoslabla.

* Pozdĺž Novej Kaledónie v južnom Pacifiku sa prehnal tropický cyklón Des.

* K severnému výbežku Madagaskaru sa priblížil cyklón Hary. Vietor dosahoval maximálnu rýchlosť 136 km za hodinu.

Parížu hrozia záplavy

Expresné dopravné trasy, ktoré vedú do centra Paríža popri brehoch Seiny, museli uzavrieť. Hladina rieky totiž neustále stúpa. Predstavitelia Paríža sa obávajú, že ak dažde neprestanú, mohli by hlavné mesto Francúzska postihnúť katastrofické záplavy. Vysoko nadpriemerné zrážky v posledných rokoch spôsobili, že pôda v tejto oblasti je silno nasiaknutá a hladina riek v povodí Seiny veľmi vysoká. V roku 1910 zaplavila Seina ulice Paríža na niekoľko týždňov.

Prachový oblak nad Čínou

Nad severočínskou autonómnou oblasťou Ningxia Hui víril obrovský oblak prachu. Oznámila to tlačová agentúra Xinhua. Jemné čiastočky prachu výrazne zhoršili viditeľnosť v hlavnom meste oblasti – Jinčchuane. Podľa miestnych meteorológov prachový oblak pozostával z piesku všetkých troch púští obklopujúcich stredné a severné časti Ningxie. Meteorológovia očakávajú, že prašné počasie sa udrží aj naďalej, dokonca sa zhorší, pretože celú oblasť sužuje dlhotrvajúce sucho a nadpriemerne vysoké teploty.

Sucho trápi Ameriku i Izrael

Dlhotrvajúce sucho, ktoré postihlo takmer tretinu Spojených štátov amerických, spôsobí zrejme vo viacerých oblastiach počas nadchádzajúceho leta najväčší nedostatok vody za celé roky. Klimatológ Mark Svoboda z Národného strediska na zmiernenie sucha v Lincolne, v štáte Nebraska, povedal: „Je to spiaca hrozba. Následky ešte len prídu.“ Suché počasie sa z východného pobrežia rozšírilo na široké pásy oblastí, ktoré sa tiahnu zo severu na juh, od štátu Maine po Georgiu a od Montany po Texas.

* Izrael sa pripojil k ďalším štátom sveta, ktoré hlásia najteplejší február, aký kedy zaznamenali. Mnohé časti Stredného Východu trápi naďalej kritické sucho. Množstvo zrážok, ktoré spadli v Izraeli vo februári, nedosahuje ani polovicu priemerného množstva zrážok v iných oblastiach.

Kakapo zrejme nevyhynie

Správcovia lesov na Novom Zélande oznámili, že pri jednom z najvzácnejších a najčudnejších druhov vtákov na svete spozorovali náhlu explóziu v rozmnožovaní. Podľa odborníkov to znamená, že vtáky sa tak zrejme dostanú z kritickej situácie – hrozí im vyhynutie. Odborníci len nedávno upozornili, že počet kakapa sovieho klesol na 62 kusov, teraz však zistili, že na malom južnom ostrove Whenua Hou sedí 18 samičiek na 52 vajciach. Zdá sa, že vyše polovice nových vajíčok je oplodnených. „Je to asi najväčší prielom v ochrane ohrozených vtáčích druhov za celé roky. Úspešné vyliahnutie týchto mláďat signalizuje, že rok 2002 by sa mohol stať najlepšou sezónou kakapov v histórii,“ povedal riaditeľ spoločnosti Bird Life International Michael Rands. Kakapo soví je najťažší papagáj na svete a je jediným nočným a nelietavým druhom.