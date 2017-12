"Zaplátanie" ozónovej diery môže mať negatívny vplyv na atmosféru

Londýn 8. marca (TASR) - Lietadlo, ktoré by malo "zaplátať" ozónovú dieru, môže spôsobiť viac škody ako úžitku, tvrdia ekológovia.

Vedci varujú, že lietadlo Sonic Cruiser, ktoré by malo za letu napumpovať do ozónovej diery čerstvý ozón, môže mať negatívne následky pre atmosféru. Nevieme totiž predpokladať, ako sa atmosféra po umelom pridaní ozónu zachová, tvrdia experti. Varujú tiež, že na atmosféru môžu mať negatívny vplyv aj emisie z lietadla.

Sonic Cruiser by mal úlohu vykonať už o šesť rokov, pričom by mal vzlietnuť do výšky 14.000 až 15.000 metrov rýchlosťou blízkou rýchlosti zvuku.