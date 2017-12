Command & Conquer: Renegade

Strategické hry zo série Command & Conquer (C & C) sa po celom svete tešia obrovskej popularite. O to väčší záujem vzbudilo už pred niekoľkými rokmi vyhlásenie autorov z firmy Westwood, že pripravujú 3D akčnú hru z toho istého prostredia. Snaha preniesť .

8. mar 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Strategické hry zo série Command & Conquer (C & C) sa po celom svete tešia obrovskej popularite. O to väčší záujem vzbudilo už pred niekoľkými rokmi vyhlásenie autorov z firmy Westwood, že pripravujú 3D akčnú hru z toho istého prostredia. Snaha preniesť príbeh bojov medzi teroristickou organizáciou NOD a jej kladným protivníkom GDI sa skončila a my si môžeme vyskúšať tento netradičný titul.

Vašou úlohou ako špeciálne vycvičeného príslušníka GDI Nicka „Havoc“ Parkera síce bude, podobne ako v konkurenčných hrách, prestrieľať sa v každej úrovni na nejaké miesto, ale to zďaleka nie je všetko. Keďže sa hra odohráva vo svete real-time stratégie, zostalo z princípov tohto žánru veľa zachovaného. Prakticky v každej úrovni infiltrujete s rôznymi cieľmi základne NOD-u, ktoré tvoria dobre známe budovy s nezmenenými funkciami. V praxi to znamená, že ak napríklad zničíte nepriateľovi kasárne, nebude môcť „vyrábať“ posily.

Zachované zostali aj ďalšie princípy pôvodnej hry, a tak zničenie vozidla na zber tiberia (základná surovina sveta C & C) vedie k odrezaniu súpera od zdrojov, na bojisku sa nachádza množstvo spojeneckej aj nepriateľskej bojovej techniky, nad hlavou vám krúžia výsadkárske vrtuľníky a okolo behá množstvo pechoty. V tejto bojovej vrave sa väčšinou cítite len ako koliesko vojenskej mašinérie. Zamrzí však, že všetko pohyblivé okolo vás trpí dosť nízkou umelou inteligenciou a nepriatelia vás potrápia len vysokým počtom. Naopak veľkým plusom je možnosť využívať neobsadenú bojovú techniku. S ťažkým tankom sa vpred postupuje oveľa ľahšie. Všetky tieto herné princípy sú ešte viac zdôraznené vo veľmi zábavnej hre viacerých hráčov proti sebe.

Na grafickej stránke hry sa podpísal fakt, že firma Westwood je v tomto žánri len začiatočníkom a hoci engine zobrazuje veľmi verne celý svet C & C plný rozľahlých exteriérov, interiéry budov pôsobia zjednodušene a celková vizuálna stránka by na špičku patrila asi pred dvoma rokmi. Zvuky výborne kopírujú strategickú predlohu, ale tiež im k dokonalosti dosť chýba. Všetky tieto nedostatky sú však výborne vyvážené veľmi zábavne dizajnovanými úrovňami, ktoré sú síce priamočiare, ale princípy, z ktorých hra vychádza, zabezpečujú obrovskú porciu hrateľnosti, čo je predsa najdôležitejšie.