Otestujte svoje potomstvo: program Žiačik 1.2

Výučbové programy sa často používajú ako jeden z argumentov pri presviedčaní rodičov, aby svojmu potomkovi kúpili počítač. Z pochopiteľných dôvodov sa však tento typ programov neteší prílišnému záujmu detí, hoci mnohé z nich už viac pripomínajú hru, ...

6. mar 2002 o 22:35 PETER VALACH

Výučbové programy sa často používajú ako jeden z argumentov pri presviedčaní rodičov, aby svojmu potomkovi kúpili počítač. Z pochopiteľných dôvodov sa však tento typ programov neteší prílišnému záujmu detí, hoci mnohé z nich už viac pripomínajú hru, ako učenie. Program Žiačik slovenského autora sa na hru nehrá, napriek tomu môže byť veľmi užitočný.

Škola hrou sa dá použiť najmä na získavanie vedomostí, ktoré by sa inak museli uložiť do množstva textu – príklad môže byť učenie dejepisu či zemepisu. Sú však veci, ktoré sa jednoducho treba naučiť. Základná matematika (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie), rímske čísla, vybrané slová, chemické prvky a hlavné mestá patria skôr do druhej kategórie. Práve na precvičovanie týchto oblastí je program Žiačik určený. Okrem toho obsahuje aj jednoduché skúšanie slovíčok z angličtiny a nemčiny.

Inštalácia programu je bezproblémová a program na disku zaberie na dnešnú dobu smiešnych 500 KB. Jeho ovládanie je veľmi jednoduché. Na ľavej strane sa zobrazuje menu, ktorým sa dá prepínať medzi jednotlivými oblasťami alebo nastaveniami programu. Zmenu nastavení možno chrániť heslom, rovnako ako jeho ukončenie. Všetky testy môžu byť neobmedzené alebo nastavené na určitý počet otázok. Okrem chemických prvkov a hlavných miest možno pri všetkých testoch nastaviť aj maximálny čas na odpoveď. Vybrané slová i slová cudzích jazykov (angličtiny a nemčiny) sa dajú pridávať a existujúce upravovať. Môžete uviesť aj viac správnych možností, čo dodávané zoznamy využívajú napríklad aj na uvádzanie verzie bez diakritiky.

Samotné skúšanie spočíva vo vybratí správnej možnosti alebo napísaní výsledku do vstupného okna. Program trvalo zobrazuje počty všetkých, správnych, nesprávnych i nevyriešených príkladov, voliteľne aj správny výsledok predošlého príkladu. Ak nastavíte konkrétny počet otázok, na konci sa zobrazí vyhodnotenie aj so známkou (program známkuje dosť prísne). V spodnej časti okna sú nastavenia daného testu, ktoré v neregistrovanej verzii nemožno zablokovať. Príjemná je možnosť tlače príkladov, v neregistrovanej verzii ich však možno vytlačiť len päť.

Určite by sa ešte dali nájsť ďalšie možnosti vylepšenia, od nových typov príkladov až po pamätanie si profilov (a opakované skúšanie položiek, pri ktorých boli chyby). Menší problém môže byť aj s heslom, ktoré sa zadáva iba raz a nezobrazuje sa, preto existuje riziko preklepu. Asi by sa zišla aj možnosť zakázať prepnutie do iného programu počas testu. Ak sa program ujme, autor plánuje v jeho vývoji pokračovať, takže sa možno ešte dočkáme príjemných prekvapení.

Program Žiačik možno odporučiť každému, kto potrebuje svojho potomka skúšať z niektorej z uvedených oblastí. Spustiť počítač je určite pohodlnejšie, ako vymýšľať príklady a potom ich kontrolovať, navyše registračný poplatok 200 korún je naozaj nízky. Treba si však dať pozor na mladých hackerov, lebo napríklad heslo je „len tak“ uložené v konfiguračnom súbore.

(shareware)