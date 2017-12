Astronauti raketoplánu Columbia predsa vystúpili tretíkrát do otvoreného kozmu

6. mar 2002 o 14:38 ©TASR 2002

Mys Canaveral 6. marca (TASR) - Astronauti amerického raketoplánu Columbia dnes napokon predsa len vystúpili tretíkrát do otvoreného kozmu a pokračujú v prácach na modernizácii Hubblovho vesmírneho teleskopu.

Tretiu vychádzku dvojice astronautov zdržala chyba na jednom skafandri, z ktorého začínala pri znižovaní tlaku vo výstupnej komore náhle unikať voda. Nasadenie Johna Grunsfelda a Ricka Linnehana má trvať sedem hodín, počas ktorých nainštalujú na vedecké zariadenie novú energetickú jednotku.

Tento zásah sa považuje za najriskantnejší a najzložitejší počas 11-dňovej misie. Súčasťou výmeny je totiž úplné vypnutie všetkých funkcií teleskopu. Zároveň neexistuje garancia, že dodávka energie sa po inštalácii novej súčiastky okamžite obnoví. Astronauti budú tiež musieť pracovať rýchlo kvôli riziku poškodenia citlivých súčiastok orbitálneho observatória extrémnym chladom vesmírneho priestoru.

Dôvodom výmeny energetickej jednotky je to, že za 12 rokov fungovania teleskopu sa množia prípady jej porúch. Nová batéria by mala vydržať až do konca misie Hubblovho vesmírneho teleskopu v roku 2010.

V pondelok a utorok osadili astronauti na Hubblovom vesmírnom teleskope nové výkonnejšie solárne panely.