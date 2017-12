SMS: Vášeň...mánia...fóbia?

Ľudia sa radi hrajú. Aktívne, pasívne, zmysluplne aj primitívne. Absolútne jasné ako facka. Netreba to zdôvodňovať žiadnymi veľkými teóriami. Stačia peaplmetre - prístroje na sledovanie diváckej priazne jednotlivým televíziám či programom. Súťažno-zábavné

7. mar 2002 o 0:00 Kata Račková /Zdroje: tasr, čtk, ČT, ATO, Nova, int, mobil.cz, Pátek LN

a vedomostné hry víťazia na celej čiare. Tie, ktoré majú aspoň trochu vtipu, za necht nápadu, pomerne dobré výhry, majú aj vysokú sledovanosť. Aj keď, výnimky sa nájdu a aj dobrý program nemusí byť dobrým komerčným ťahom.

Sledujúci a sledovaní

Na slovenských obrazovkách sa výraznejšie a s dobrou sledovanosťou hlavou súťaží azda len v celosvetovo úspešnom Milionárovi. Máme tu síce aj Pokušenie, ale pokušeniu zapnúť si ho sa dá dosť dobre odolať.

V Čechách, a vďaka káblovým rozvodom o tom vieme aj my, sa to súťažami len tak hmýri. Prvýkrát tromfol koncom januára v sledovanosti Milionára iný program tej istej stanice - nová súťaž Najslabší! Máte padáka! Až 2 929 000 divákov sa pozeralo na protivnú moderátorku, ktorá deptá a uráža všetkých súťažiacich bez rozdielu. Iste, jej za to platia, kto však tým divákom zaplatí stratený čas zabitý pozeraním na agresivitu pretavenú do komerčného úspechu? Do prvej päťky najsledovanejších patrilo aj novácke Riskuj!

Hity

Novým hitom sa však môže stať súťaž Českej televízie Gladiátor. Už len preto, že zahŕňa vášeň, ktorá sa nám pomaly a isto mení na mániu - krátke textové správy z mobilných telefónov - správy, SMS, textovky, smsky, esemesky, akolenchcete...

Donedávna potrebné stručné informácie lacnejšie ako telefonát sa už využívajú na všetko možné, účty vďaka nim rastú, tržby a obraty tiež. S vypnutou hlasitosťou tlačidiel a oznamov ich oceňujú nudiaci sa žiaci na vyučovaní, skúšaní žiaci pri písomkách, dekoncentrovaní zamestnanci na dlhých poradách, zamilovaní, neverní. Rýchlo si na nich odskúšate, či majú potenciálne objekty tak dôležitý zmysel pre humor, otestujete odvahu, invenciu, môžete sa uraziť, keď odpoveď nepríde v očakávanom časovom limite. Inak to stojí dosť času a dôvtipu. V každom prípade sú esemesky menší zásah do súkromia ako telefonáty. Komunikácia je lacnejšia v priamej úmere k postihnutiu SMS-mániou.

Gladiátor, vo vysielaní od 30. januára, nelení a koná. Dve päťčlenné družstvá, jeden víťaz. Ako sa z desiatich stane jeden? Sympatie a antipatie rozhodujú o všetkom. Kto získa najviac SMS správ od divákov, odchádza naprázdno. Obchod pre všetkých. Reklamné časy budú drahé, televízia získa. Získajú aj operátori mobilných sietí. Všetci traja vyčlenili čísla. Aha! Treba aj niečo vedieť. Možná výhra je závislá zatiaľ ešte aj od správnych odpovedí, dokonca na vedomostné otázky z rôznych odborov, inak nazývaných všeobecný rozhľad. Samotná súťaž má tiež svoj múdry prívlastok - hovoria jej vedomostný interaktívny zápas. Je to aj interaktívny zápas o diváka, v ktorom ČT zvíťazila pri obrazovkách 1,15 milióna divákov.

chlievik:

Premiérové vysielanie Gladiátora videlo 13,4 percent divákov nad 15 rokov. Je to 26 percent z tých, ktorí mali v ten večer zapnutý televízor. Program videlo aj 51-tisíc detí od 4 do 14 rokov. Viac sa naň pozerali ženy (15 %) ako muži (11,8 %). Vedenie ČT je s výsledkom sledovanosti spokojné a čaká ešte väčší ohlas. Do vyraďovania SMS správami sa zapojili diváci, ktorí poslali 65 tisíc textových správ. Generálneho riaditeľa ČT Jiřího Balvína to príjemne prekvapilo.

Gladiátor ČT 1, streda, 20.00

SMS ako hra?

Denne sa pošle na celom svete v priemere 750 000 000 krátkych textových správ. Najviac ich posielajú v Nemecku. Najväčší ošiaľ esemesiek nastupuje na Vianoce, Silvestra, Nový rok, Svätého Valentína.



Láska a sex

Pri zoznámeniach sa veľmi rýchlo vymieňajú aspoň čísla mobilných telefónov. Na prvé oťukanie sú esemesky ako stvorené. Ak pritvrdíte, možno sa nikdy viac naschvál nestretnete zoči-voči. Anonymita provokuje k pikantnosti, hanblivejší by mohli mať v osobnej komunikácii problém.

Nemci sú v počte esemesiek najefektívnejší, ale nie je to samoúčelné. Kto by si tipol, že sú zároveň aj najromantickejšími esemeskármi. Európski muži celkovo radi zasielajú pikantné odkazy so sexuálnym podtextom. Ženy sa pri písaní tvária, že im stačí na jemne erotické poznámky a narážky. Úplne najpikantnejší sú Briti. Zato odpor k vyznávaniu túžob po telefóne majú Francúzi. Tí však textovky najčastejšie využívajú na utajenú komunikáciu so svojimi milenkami. Po nich tak radi činia Taliani a Španieli. Zaujímavé je, že textovými správami s partnerom komunikuje 61 percent slobodných ľudí, z tých, čo majú na seba papiere, si posiela SMS len 24 percent. Rozdiel medzi pohlaviami sa prejavuje aj v túžbe po logu na displei. Zatiaľ čo väčšina mužov by na ňom chcela mať podobu svojej milovanej, ženy dávajú prednosť obľúbeným zverom.

Na Valentína sa v Prahe súťažilo o najzamilovanejšiu esemesku. Medzi vtipnými, hĺbavými, zádumčivými aj odvážnymi sa našli aj texty typu "Čau Prde, asi tě miluju".

V Poľsku majú zasa špecialitu iného charakteru. Sexuálne aktívne, ale zábudlivé poľské ženy môžu rátať s pomocou mobilov pri kontrole pôrodnosti. Istá internetová spoločnosť je im v plodných dňoch ochotná poslať varovnú esemesku. Stačí vyplniť formulár na internetových stránkach , kde okrem telefónneho čísla uvedú údaje o obvyklom trvaní ich cyklu a dátum poslednej menštruácie.

SMS zachránila aj nejeden život. Napríklad nešťastníkovi, ktorý si po rozchode s priateľkou strelil do srdca. Talian priateľke oznámil svoj úmysel, expartnerka upovedomila políciu a tá zúfalca našla a zachránila krvácajúceho, ale ešte živého.

Vo všeobecnosti sú novou módou rozchody cez esemesky. Tie sa praktizujú v západnejších častiach sveta. V islamskom práve ale stačí, aby muž povedal trikrát žene, že ju zapudzuje, v priebehu nasledujúcich siedmich dní to pred islamským súdom potvrdí, a je po manželstve. Moslimovia v technicky vyspelom Singapure však majú smolu - na rozdiel od tých v Spojených arabských emirátoch sa nemôžu s manželkou rozviesť prostredníctvom krátkej textovej správy.



Tvorba, literatúra

"2 roky cekam. Kdyz tva zena usne, posles mi sms: chci tebe a ne ji! Vcera jsem vas videla, to brisko ji slusi. Pocitam. Tehdy jsi nemel kredit. Nevadi. Tak cekam dal. (Jezina)," je víťazná poviedka SMS, ktorú vyhlásil český časopis Reflex minulý rok. Do poroty zasadli spisovatelia Michal Viewegh, Ondřej Neff, Zdenek Zapletal, publicista Ivan Straka a šéfredaktor Reflexu Petr Bílek. Rozhodovali spomedzi 450 príspevkov. Výherkyňa sa vyjadrila, že toto bol vyslovene vykalkulovaný text, pretože v porote sedeli samí muži a tí SMS správy radi využívajú k "záletníckym účelom".

Aj Košičan Milan Kolcun sa nechal inšpirovať SMS-kami pri písaní svojej básnickej prvotiny o podobách lásky - od platonickej až po predajnú. Viaceré z tridsiatich básní zbierky vznikli ako SMS správy ženám.

Formou esemesiek píše svoj román Laska po SMS prozaik a majiteľ pražského nakladateľstva Práh Martin Vopěnka. Príbeh je jednoduchý - prekladateľka Gabriela píše kamarátke správu, že sa práve rozišla s priateľom, ale omylom ju odošle realitnému agentovi Dominikovi. A všetko len začína. Ako končí, sa mohli čiatetelia dozvedieť z nákladu 3000 výtlačkov, ďalších 10 000 odkúpil Eurotel. Autor však v esemeskových románoch pokračovať nechce, "bol to len experiment, ktorý ma bavil."

Vznikla aj nová forma poézie - mobilyrika. Začal sa jej venovať aj neodekadentný básnik, inak reklamný pracovník, Peter Stančík alias Odillo Stradický ze Strdic. Upozorňuje však, že mobilyrika nie je nový smer, len forma." Spolu s trochu známejším mobilyrikom Ivanom Wernischom však v literárnu budúcnosť mobilyriky neveria.



Teenegeri

Britské slečny do pätnásť rokov neviedia variť, napísať rukou dopis, komunikovať s rodičmi, ale v moderných technológiách sa vyznajú. Výborne vedia komunikovať telefonicky, o esemeskovaní nehovoriac. Môžu za to vraj školy, rozvody a matky, lebo príliš veľa pracujú a telefonujú.

Talianski maturanti využili textovky pri skúškach. ,,Pomoc" dostávali od svojich rodičov a priateľov aj vďaka tomu, že maturitné otázky sú na gymnáziách v celom Taliansku rovnaké.

Inak učí písanie sms mladých ľudí kreativite, tvrdia britskí jazykovedci. Textové správy musia byť

krátke a výstižné a pritom v nich ľudia často vyjadrujú svoje najhlbšie pocity. Ešte nedávno podobní vedci varovali pred "skazou" jazyka a hrozbou analfabetizmu v podobe textových správ.



Politika a spoločnosť

Kandidát na úrad francúzskeho prezidenta Jean-Pierre Chevenement najprv oznamoval esemeskami manželke len neskorší príchod domov. Neskôr sa textové správy rozhodol využiť aj na zlanárenie mladých voličov. Jeho mobil prijal po výzve na otázky tisíce SMS správ. Odpovede však zasielala asistentka z počítača.

V Maďarsku sa zrejme podobný kúsok žiadnemu politikovi nepodarí. Istý podnikateľ si dal na patentový úrad žiadosť o registráciu vynálezu na zasielanie reklamy prostredníctvom SMS, do čoho spadá aj kampaň politická.

V obci Křemže v okrese České Budějovice sa 2 500 občanov o dianí v obci dozvedá nielen prostredníctvom obecného rozhlasu, ale aj textovými správami.

Krátke správy ,,Tento mobil bol odcudzený. Jeho používanie alebo predaj je zakázaný. Máte desať

minút na to, aby ste ho vrátili," zasielajú policajti v Amsterdame na ukradnuté mobilné telefóny každú minútu. Polícia bude hovory z týchto telefónov odpočúvať.



Šport

Aktualitka po neúspechu našich hokejistov na olympiáde. Povzbudzujúci krajania a rodáci priamo na mieste činu v Salt Lake City vďaka hyperkomunikácii prostredníctvom sms-iek monitorovali nálady v srdci Európy a na Slovensko odkazovali, aby na hokejistov neboli fanúšikovia zlí. Do Ameriky totiž dorazili znevažujúce a zlomyseľné textové správy od tých, ktorý v papučiach pri pive vedľa zlostnej manželky pozerali zápasy v televízii.



Budúcnosť

Krátke textové správy už aj v Čechách zanedlho prestanú byť výsadou majiteľov mobilov. Momentálne sa pripravuje služba, která umožní posielanie textoviek z pevných liniek.

Vo Viedni nebudú vodiči potrebovať na parkovanie pero, ale mobil. Za odstavenie auta sa bude platiť prostredníctvom SMS správ a služby WAP. Zháňanie parkovacích kariet sa stane minulosťou, cez mobil stačí uviesť značku auta a čas príchodu. Rovnako sa dá odhlásiť a z príslušného účtu sa stratí príslušná suma.

Bežných 160 znakov, prípadne 140 znakov s diakritikou v SMS začínajú vytláčať komfortnejšie EMS - možno v nich meniť písma ako kurzívu, tučné, podčiarknuté, posielať obrázky, krátke animácie. EMS sú ale len predvojom MMS, pomocou ktorých možno posielať text, zvuk, obrázky a video. Do Európy však zatiaľ prichádza japonský WAP, čiernobiely a statický, ale vďaka systému i-mode podporuje obrázky, animácie, zvuky.

A nakoniec nás v budúcnosti čaká to, čo sa udialo na dánskej klinike, ktorá sa špecializuje na liečbu pacientov s diagnózou klinických hráčov a patologických internetových surferov. Začala totiž liečiť aj "maniakov" na esemesky. Jeden z prvých pacientov, 25-ročný šofér, strávil písaním správ každý deň niekoľko hodín, priemerný počet jeho správ bol 217 denne.

Maníci

Tých je dosť všade a na všetko. Nezainteresovaní im možno aj ťažko porozumejú. Skratky sa u vytrvalých maníkov na esemesky stali také rozšírené, až začali vytvárať nový slang. Londýnske nakladateľstvo Collins sa preto rozhodlo vydať samostatný slovník s lexikou esemesiek. Medzi najbežnejšie heslá patria kombinácie písmen a číslic - napríklad W a osmička, znamená: Wait!, teda Počkaj! Písmeno B a číslo štyri je kód predložky before - v preklade pred. To sú však len maličkosti. Ku krkolomnejším skratkám patria nevysloviteľné spojenia ako IHFTP - odosielateľ oznamuje, že našiel skutočný raj, v angličtine: I have found true paradise.

Ľahšie sa vyslovuje heslo WOMBAT - pripravovaný plán, cesta, či schôdzka sú stratou peňazí, mozgovej kapacity a času: Waste of money, brain and time. Jazykovedci zozbierali asi 1100 podobných výrazov.

text pod foto:

Vďaka za pozvanie na večierok GR8 FANX (Great, Thanks - super, díky) a rozlúčenie sa obvyklým CUL8R (See You Later - Tak zatiaľ čau). Elektronický tesnopis krátkych správ je pre laika na prvý pohľad neriešiteľným rébusom.

Umelci, politici, športovci, jednoducho ľudia známi z médií mobily mohutne využívajú. Mohli sme sa s nimi stretnúť a opýtať sa, mohli sme zavolať a opýtať sa, ale sme maníci (tentoraz bez slangu) - písali sme:



Dobry den. Tina Corna, TV oko, SME. Anketna otazka: Esemeskujete rad/rada? Ak mozete, prezradte s kym a kedy. Dakujem.



Zuzana Marošová, herečka -

Velmi rada, S hocikym a hocikedy

Zuza Račková, zástupkyňa šéfredaktora, SME -

Dobry den. SMSkujem nerada. Robim to len vtedy, ked nemam odvahu, alebo nemozem zavolat. Zuza Rackova SME.

Juraj Nvota, režisér -

najprv zavolal: "Čo to je? No... ja rád. Teraz som s otcom u lekára. Neskôr vám odpíšem." Naozaj napísal:

Ahojte, ako sa mate? Ja sa mam zle. Idem k zubarovi. Ale aky budem potom pysny... pekny vecer jn

Táňa Pauhofová, herečka -

A smiem sa spytat ako vam mozem pomoct? Tana.

Robo Roth, herec -

Prosim vas, co je vas do toho?

Agátka Zimanová, študentka gymnázia -

Ano rada s vselikym kedy sa mi zachce! A vy?

Slávka Halčáková, herečka a moderátorka -

Milujem si sms-kovat, najradsej s Harry Potterom po polnoci. Posielame si rozne zaklinadla a ja sa pri tom este napchavam jeho fazulkami. Tie sms-ky su tak nabite jeho carami, ze z toho nemozem zaspat.

Martin Huba, herec a režisér -

V podstate som esemeskovy panic ktorý objavil tento pre neho novy druh komunikacie po znacne casovo posunutej defloracii ale dobieham...

Jozef Poláček - Jopo, scenárista, producent, moderátor -

Nesmskujem iba ak v noci ked nechcem rusit

Adriena Bartošová, speváčka -

Ano, casto-s priatelmi, najcastejsie, ked som na cestach a mam volny cas.

Matúš Jakabčic, muzikant, gitarista -

Smskujem jednak pracovne - posielam kolegom terminy, ako aj privatne, rad, napr. posielam priatelom vtipy. Matus Jakabcic

František Kovár, herec -

Ano ak mam cas alebo len dopovedam, najradsej na Silvestra alebo rad dostavam alebo posielam vtipy



Dobry den. Kata Rackova, TV oko, SME. Anketna otazka: Esemeskujete rad/rada? Ak mozte, prezradte s kým a kedy. Diky.



Andrea Vadkerti, exmoderátorka Markízy -

SMSkujem rada, len nie dlhe texty. SMS vsak nikdy nenahradi rozhovor alebo priamy kontakt.

Tono Popovič, skladateľ, hudobník -

Esemeskovat sa mi paci, zaujimavo rozvija komunikaciu, a preto si rad pisem s priatelmi hocikedy, ked na to pride*

Ján Kováčik, majiteľ Produkčného domu Forza a spolumajiteľ televízie Markíza -

Veľmi promptne osobne zatelefonoval: "Nikdy neesemeskujem, hoci sám denne dostávam veľmi veľa správ, snažím sa na každú odpovedať takto osobne. Napíšem len vo výnimočných prípadoch."

Sáva Popovič, herec -

odpoved: dostal som sa do stadia, ked si smskujem sam sebe, zabezpecim si takto dobry pocit z odpovedi na moje psychootazky je to vsak dvojsecna zbran vsimnite si jazvu na mojom cele koniec odpovede

Peter Tóth, politický komentátor SME - Promptne volal: "Prečo ja? Ja esemeskujem len z trojkového telefónu... no tak dobre, o chvíľočku..." O chvíľočku:

Milujem SMS-kovanie s prijemnymi ludmi. Na case nezalezi. Na teme ano. Peter Toth.

Wlado Wittgruber, filmový a tv maskér, fotograf, filmár a hudobník -

So zenami, stale o sexe.

Gajo Kuruc, PR manažér Produkčného domu Forza -

RAD, ALE STRUCNE: ? = KDE SI, ! = POHNI SI, . = KLUD

Boris Zala, jeden z podpredsedov SMER-u -

NIE VZDY. ALE RAD ESEMESKUJEM ADRIANKE, DCERE, KED JE V SKOLE. A POTOM KED SA ZAMILUJEM A BOJIM SA ZE MA HLAS PREZRADI. A RAD SI PISEM AJ S KATKOU RACKOVOU...ALE TA SI POTOM NAMYSLA

Marián Greksa, spevák, hudobník -

- volá, prečo a kto mu to a prečo poslal: "Dostávam denne tri až päť SMS správ, vždy sa im poteším, ale pretože som lenivý, nechce sa mi odpovedať. Včera som tiež dostal jednu mimoriadne vtipnú: Polícia našla mŕtvolu veľmi veľkého muža s mimoriadne malým penisom. A preto sa pýtam - žiješ ešte?"

Asi neesemeskujú alebo neesemeskujú s nami, alebo nemohli, nevedia to, nemali čas, neboli zastihnutí, alebo im správa nedošla:

S nádejou, že nám náklady na tento článok preplatia, končím. Mobil! Pípa! Esemeska...



Ako na chate, aj v esemeskách sa ujali skratky a grafické prvky. Aj keď forma textoviek je veľmi subjektívna a kategorizujúca partie a skupiny ľudí, niektoré prvky sú už bežnou výbavou znakov mobilných telefónov. Tak je to so smejkami, či smajlíkmi - emotikonami.

:-) základný smajlík, normálny úsmev ako vyjadrenie pobavenia, vzťahu k osobe...

:-))) odpoveď na dobrý vtip, to už je naozaj smiech, nielen úsmev

:- sarkastická poznámka

:-I ľahostajnosť

:-( zlá nálada, tak toto nie!

:-/ irónia

:-O Buď už ticho!

( ) objímam ťa

* pusa, cmuk



najzákladnejšie spojenia

btw by the way - mimochodom

hi - ahoj

CUL8T - see you later, uvidíme sa neskôr

squele - výborné, skvelé

o5 - opäť a pod.

skracovanie textu

aTYakouCHOROBOUtrpis? prípadne HiBoloToSqeleAVzdyBude

Milá SMS

Na dôvažok ešte jedna esemeska. Hoci hercovi ocenenému Českým levom za Jakuba v Samotároch, spevákovi skupiny MIG 21, a jeho partnerke Kristíne v treťom mesiaci tehotenstva predpovedali, že zrejme môžu všetko nakupovať dvojmo, lebo to vyzerá na dvojičky, nakoniec sa prognózy nepotvrdili. V magický dátum 22. 2. 2002 sa im narodila dcérka Bertička. Kým sa mamina spamätávala z pôrodu, otec už oslavoval a esemeskami oznamoval.

Herec Michal Dočolomanský je tiež zo zaneprázdnených, ktorí sa bez mobilu nezaobídu. Vypína ho, len keď je na pľaci. Esemesky radšej dostáva ako posiela. "Keď ich píšem, nepoužívam žiaden slang ani skratky, nie som pubertiak. Posielam skôr stručné a vážne správy, ak sa niekomu neviem dovolať."