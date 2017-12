Obávaný veľjašter T.rex údajne nevládal bežať

Mníchov 5. marca (TASR) - Filmy typu Jurský park by sa mali prepracovať a nakrútiť odznova. Na rozdiel od fantastických napínavých záberov nevedel obávaný ...

5. mar 2002 o 16:36 ©TASR 2002

Mníchov 5. marca (TASR) - Filmy typu Jurský park by sa mali prepracovať a nakrútiť odznova. Na rozdiel od fantastických napínavých záberov nevedel obávaný veľjašter Tyrannosaurus rex pravdepodobne vôbec utekať, hovoria americkí paleontológovia na základe najnovších výpočtov.

Veľjašterove stehenné svaly boli totiž príliš slabé na to, aby dokázali "naštartovať" 6000 kilogramov vážiace zviera. Tieto svaly by mohli byť dostatočne účinné len v prípade, pokiaľ by v sebe ukrývali aspoň 80 percent telesnej hmotnosti tohto živočícha, tvrdia vedci z USA.

Experti z univerzity v Mníchove zas upozorňujú na to, že pri rozbehoch hrá svoju úlohu aj množstvo iných parametrov a výpočty amerických kolegov sa hodia skôr pre všetky väčšie terapody, dvojnohé mäsožravé jaštery. Aj podľa ich názoru sa však Tyrannosaurus rex nezmohol na viac ako na rýchlu prechádzku, počas ktorej si zbieral potravu.

Veci však prišli aj s ďalším, pre Hollywood určite šokujúcim poznaním. Tvrdia totiž, že hrôzu budiaci T.rex mohol byť pokojne aj miernym bylinožravcom.