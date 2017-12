Sony Ericsson predstavil šesť nových mobilných telefónov

5. mar 2002 o 14:49 ©TASR 2002

Londýn 5. marca (TASR) - Výrobca mobilných telefónov Sony Ericsson dnes predstavil šesť nových modelov, medzi nimi model určený najmä na hry a telefón so zabudovanou kamerou. Minimálne tri telefóny majú farebné monitory a stály prístup na internet, vrátane vylepšenej verzie najpredávanejšieho telefónu T68.

Nové telefóny Sony Ericsson, spoločného podniku Sony a Ericsson, sú prvé, ktoré sa budú globálne predávať pod touto značkou. Farebné monitory, jednoduché funkcie, lepšie hry a nový dizajn je to, čo odborníci považujú za hnací motor predaja mobilných telefónov. A Sony Ericsson, ktorý sa chce do piatich rokov stať trhovou jednotkou, sa ponáhľa so získavaním trhového podielu.

Spoločnosť zároveň ohlásila, že koncom roka plánuje uviesť na trh mobilné telefóny tretej generácie, ktoré umožnia užívateľom prijímať a posielať filmy, obrázky a grafiku alebo počúvať vysoko kvalitnú hudbu.

Tento krok Sony Ericsson zrejme vyvinie tlak na fínsku Nokiu, ktorá zatiaľ nemá v obchodoch žiadny telefón s farebným monitorom, hoci v polovici tohto roka plánuje jeden predstaviť - aj so zabudovanou kamerou. Analytici však túto hrozbu nepovažujú za akútnu, keďže značku Nokia nesie každý tretí telefón predaný vo svete.

Ako informuje agentúra Reuters, Sony Ericsson za 4. štvrťrok 2001 zaznamenal hrubú stratu 1,4 miliardy švédskych korún (134,5 milióna USD) a očakáva, že v mínuse zostane aj počas prvých troch mesiacov tohto roka. Prezident firmy Katsumi Ihara však zdôrazňuje, že za celý tento rok už budú ziskoví.

(1 SEK = 4,597 SKK, 1 USD = 48,235 SKK)

