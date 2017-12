Ako si poslať logo zo servera Mobil.SME.sk

5. mar 2002 o 9:03 SME online

Zdá sa vám pohľad na váš mobilný telefón Nokia nudný?

Oživte si ho novým logom! Pošlite sebe alebo svojmu známemu nové logo! Už je koniec tomu, že pri zvonení siahate po svojom mobile, pričom zvonil mobil niekoho iného. Vyše 600 zvonení čaká na odoslanie na váš mobil!

Chcete vlastné LOGO?

Tu a teraz si ho môžete priamo sami vytvoriť a zaslať na vlastný mobil! Logá, ktoré si vytvoríte, budú uložené na serveri, môžno sa k nim kedykoľvek vrátiť a opäť ich kamkoľvek a kedykoľvek zaslať. Možno si tiež upraviť a zaslať ktorékoľvek z existujúcich lôg z ktorejkoľvek kategórie ich triedenia. Na týchto stránkach si môžete vybrať a poslať logá operátora, logá volaných skupín alebo zvonenie pre svoj mobilný telefón Nokia.

Ponúkame na výber z viac ako 5000 rozličných lôg a 600 zvonení za bezkonkurenčnú cenu 5 Sk za logo skupiny, 7 Sk za logo operátora a 9Sk za zvonenie.

Okamžitá platba cez mKonto alebo platba cez audiotext (max. cena 30,-Sk).

Logo a zvonenie si môžete nechať poslať po registrácii v mikroplatobnom systéme mKonto. Zaregistrovať sa možno jedinou SMSkou! Pri prvom zaslaní loga alebo zvonenia, nemusíte mať na svojom mKonto účte svoje peniaze na zaplatenie tohto loga alebo zvonenia - systém vás pustí do bezúročného debetu do výšky 10,-Sk.

Čo to znamená?

Znamená to len to, že logo alebo zvonenie si pošlete hneď po registrácii v systéme mKonto! Nenechajte svoj mobil čakať! Vyberte si kategóriu loga alebo zvonenia v ľavom menu. Na vybrané logo alebo zvonenie kliknite a ďalej postupujte podľa pokynov - zaregistrujete sa tak v mikroplatobnom systéme mKonto.

Zasielanie je možné jedine na mobilné telefóny NOKIA.