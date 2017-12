Môžem používať telefón Paegasu na Slovensku?

5. mar 2002 o 8:50 Dr. Mobilný

Zdravim ta doktorko.

Brat mi dal starsi mobil Philips, bol uzivany v sieti Paegas v CR. Mozem ho pouzit aj v nasej Globtel sieti? Odblokuju mi ho aj na Slovensku? Ak hej tak kde? Co take odblokovanie ma bude stat cca Sk? Ak vies, odpovedz.

S pozdravom Julo.

Dr. Mobilný odpovedá:

Telefóny používané v európskych sieťach GSM 900/1800 fungujú aj na Slovensku, takže svoj telefón zakúpený v ČR môžeš bez problémov používať v sieti Globtel. Hovoríš, že telefón je starší, preto predpokladám, že by malo ísť o prístroj, ktorému už vypršala akcia. Preto, ak to je možné, skús požiadať priamo v Paegase o odblokovanie. Ak s tým máš problém, telefón si môžeš, samozrejme, nechať odblokovať aj na Slovensku. V tom prípade sa však musíš obrátiť na neautorizované servisy, prípadne rôznych kutilov na internete. Adresu, ti, bohužiaľ, poslať nemôžem, išlo by o neplatenú reklamu. Poradím ti inak - naťukaj si adresu vyhľadávača Google - www.google.com a do vyhľadávacieho okienka napíš "odblokovanie telefónov philips" (samozrejme, bez úvodzoviek). Vyhľadávač ti vychrlí takú ponuku, že sa ti z nej minimálne zatočí hlava. Cena odblokovania sa pohybuje od 400 - 800korún.