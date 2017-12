Svetoznámu vedcovi Stephenovi Hawkingovi sa splnil celoživotný sen

Londýn 4. marca (TASR) - Britskému vedcovi Stephenovi Hawkingovi, ktorý sa preslávil svojimi hypotézami o čase a vesmíre, sa dnes splnil celoživotný sen - letieť v teplovzdušnom balóne.

Šesťdesiatročný Hawking je ochrnutý a väčšinu života strávil pripútaný na invalidný vozík. Dnes sa mu podarilo preletieť v balóne nad oblasťou Cambridgeshire spolu s manželkou Elaine.

Aby si mohol slávny vedec lietania užiť, musel vlastník balóna prispôsobiť jeho kôš tak, aby sa doň vošiel invalidný vozík. "Je to niečo, čo vždy chcel urobiť a bol to pre neho celoživotný sen," uviedla pre agentúru Associated Press hovorkyňa spoločnosti Virgin, ktorá balón pre túto príležitosť poskytla a upravila.

Hawking, ktorý je autorom bestselleru o fyzike Stručná história času (1998), pôsobí na katedre aplikovanej matematiky a teoretickej fyziky univerzity v Cambridge, teda na poste, ktorý kedysi zastával Isaac Newton.