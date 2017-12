Astronauti Columbie začali s modernizáciou Hubblovho teleskopu

Mys Canaveral 4. marca (TASR) - Výmenou jedného z dvoch solárnych panelov sa dnes na obežnej dráhe Zeme začala modernizácia Hubblovho vesmírneho teleskopu.

4. mar 2002 o 18:55 ©TASR 2002

Výmenu starého solárneho článku uskutočnili dvaja astronauti z raketoplánu Columbia počas prvého z celkovo piatich výstupov do otvoreného vesmíru.

Jediným zdržaním astronautov Johna Grunsfelda a Richarda Linnehana počas výstupu do vesmíru bol moment, keď sa pokúšali zrolovať starý solárny panel v nákladnom priestore Columbie. Podľa hovorcu amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) to nešlo jednoducho, ale nakoniec sa to podarilo. Celá operácia trvala viac ako sedem hodín. Po nej bude v utorok nasledovať podobný výstup, keď astronauti vymenia druhé solárne "krídlo" teleskopu. Neskôr koncom týždňa dostane zariadenie novú energetickú jednotku a nové kamery. Konkrétne pôjde o kameru, ktorá desaťnásobne zvýši približovacie možnosti teleskopu.

Staré solárne panely počas ôsmich rokov poznačila radiácia a vesmírny prach. Nové solárne články v hodnote 19 miliónov amerických dolárov sú kratšie, ale výkonnejšie. Poskytnú o 20 percent energie viac, čo teleskopu umožní používať všetky štyri hlavné kamery a senzory súčasne.

Ešte v sobotu hrozilo, že sa 11-dňová misia raketoplánu Columbia skráti a astronauti nebudú môcť splniť svoju úlohu. Dôvodom bola porucha na jednom z ochladzovacích okruhov, ktoré odvádzajú teplo elektronického systému raketoplánu. Manažéri misie však v sobotu poobede, keď posádka Columbie spala, rozhodli, že obeh chladivej zmesi freónu v ochladzovacom zariadení znížia. To by malo postačovať na zvyšok misie, vrátane pristávacieho manévru, keď sa teplo v systémoch raketoplánu zvyšuje.