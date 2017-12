Je možné prerobiť Nokiu 3390 na európsku normu?

4. mar 2002 o 14:08 Dr. Mobilný

Mam MT NOKIA 3390, mono band 1900-siet, verzia V 07.07 18.Apr.01 NPB-1

Otázka:

1/ je mozno ho prisposobit na Europsku normu? Myslim na preobenie vysielajucej a prijmovej frekvencie na 1800/900-siet aby sa dal pouzit na slovensku.

2/ Ak je potrebny rozpocet na vykonanie potrebnych ukonov? Musim rozmyslat ci financne sa to oplati.

3/ Aka je zodpovedna Europska znacka k 3390? /kompatilbilnost, moznost ND/

4/ Byvam v KE, odporucate mi v okolii spolahlivu firmu alebo NOKIA servis kde by som mohol dat urobit to prerobenie?

Za vasu skoru odpoved dakujem,



S pozdravom Rabe Juraj



P.S.: Ak by som si kupil z nemecka MT, maju prosim nemci podobny system ako u nas na slovensku? Na aku znacku sa mam zamerat? a na co musim spytat aby MT fungoval aj u nas.

Dr. Mobilný odpovedá:

1. - 3. Sieť 1900 pracuje na odlišnej prijímacej a vysielacej frekvencii ako GSM sieť používaná našimi operátormi, tomu je aj prispôsobená elektronika vnútri telefónu. Podľa našich skúseností akýkoľvek servisný zásah do elektroniky telefónu cenovo prevyšuje obstarávaciu cenu nového telefónu. Aj po konzultácii so servisným strediskom Nokia vás teda sklamem - telefón Nokia 3390 za rozumnú cenu na našu normu neprerobíte, dokonca vám takúto službu naše servisy údajne odmietnu.

Neviem, či vás v tomto prípade budú zaujímať aj ďalšie informácie, preto len stručne: Nokia 3390 zodpovedá európskemu modelu 3310 alebo 3330 (rozdiel medzi týmito modelmi je v tom, že 3330 má WAP prehliadač).

4. V Košiciach sídli spoločnosť Bega Servis, ktorá vykonáva opravy MT Nokia. Adresu uviesť nemôžem, išlo by o reklamu, skúste použiť telefónny zoznam.

K vášmu P.S.: Nemeckí operátori využívajú rovnaké technológie ako naši, preto telefóny kúpené v Nemecku môžete použiť aj na Slovensku. Kupovať telefón v zahraničí však neodporúčam - predovšetkým u drahších modelov. Okrem toho, že legálne môžete jednorazovo previezť cez hranice tovar iba do výšky 6.000 Sk, môžete mať problémy aj s uplatnením záruky v prípade poruchy. Telefón zakúpený v Nemecku vám na Slovensku žiaden záručný servis nepreberie.

Výber vhodného telefónu je skutočne individuálny - nepoznám vaše preferencie. Z nižšej triedy odporúčam Siemens C45, ponúka vyvážený pomer ceny a kvality. Z vyššej triedy sú zaujímavé nové modely Nokie, ale do pozornosti nepochybne odporúčam aj novinky Siemensu, Motoroly a Ericssonu. Akú-takú pomoc vám poskytne aj náš výber dotovaných telefónov v rubrike TELEFÓNY, kde nájdete parametre väčšiny predávaných modelov naSlovensku.