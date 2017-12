Investori skončili hlavnú fázu hĺbkovej previerky českého Telecomu

Investori môžu aj naďalej predkladať svoje otázky týkajúce sa právnej a ekonomickej problematiky akvizície Českého Telecomu, na ktoré im odpovie privatizačný poradca alebo samotná spoločnosť ...

4. mar 2002 o 0:00 sita

PRAHA 4. marca (SITA, ČIA) - Hlavná fáza hĺbkovej previerky Českého Telecomu - takzvané due diligence - sa skončila k 3. marcu. Aj v nasledujúcom období však môžu investori predkladať svoje otázky týkajúce sa právnej a ekonomickej problematiky akvizície Českého Telecomu, na ktoré im odpovie privatizačný poradca alebo samotná spoločnosť. Informovala o tom hovorkyňa českého Fondu národního majetku (FNM) Jana Víšková.

Mená súčasných účastníkov výberového konania nie je podľa hovorkyne možné zverejniť. Okrem nich môžu aj v tejto etape tendra podať ponuku ďalší investori, avšak iba formou pripojenia sa k subjektom, ktoré sú už na užšom zozname. "Termín pre predkladanie záväzných cenových ponúk privatizačná komisia zatiaľ oficiálne nestanovila. Zasadnúť by mala približne v polovici marca," uviedla Víšková. Podľa jej slov naďalej platí, že vláda dostane výsledok výberového konania do konce marca tohto roku.

Listy s vyjadrením záujmu predložilo 9. januára medzirezortnému koordinačnému výboru osem potenciálnych investorov. "Predložené listy predstavujú záujem viac ako ôsmich záujemcov, pretože niekoľko listov predložili konzorcia tvorené viacerými záujemcami," povedala Víšková. Listy s vyjadrením záujmu predložili telekomunikační operátori, ako aj finanční investori. Výbor sa na konci januára rozhodol pozvať do druhej fázy tendra sedem investorov.

Privatizačný proces pokračuje bez ohľadu na nedávne vyhlásenie predsedu českej vlády Miloša Zemana, že by bolo lepšie privatizáciu Českého Telecomu odložiť a prenechať až novej vláde, ktorá by za podnik mohla mať šancu získať viac peňazí. Taktiež minister financií Jiří Rusnok na začiatku januára nevylúčil odloženie privatizácie v prípade, že by záujemcovia nepodali adekvátne ponuky. Štát bude predávať najmenej 51,1-percentný podiel v Českom Telecome, ktorý doteraz vlastnil FNM. Predávať sa však môže aj balík až 78,1 % akcií, pokiaľ sa akcie FNM budú predávať súčasne s 27-percentným podielom TelSource.