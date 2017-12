Boj o fúziu s Compaq sa pritvrdzuje

San Francisco 3. marca (TASR) - Investori spoločnosti Hewlett-Packard Co. (HP) diskutovali o tom, že požiadajú bývalého výkonného riaditeľa Lewa Platta, aby sa dočasne stal prezidentom v prípade zamietnutia fúzie s Compaq Computer Corp. v hodnote 22 miliárd USD a odchodu súčasnej prezidentky a výkonnej riaditeľky Carly Fiorinovej.

Takéto rokovania, hoci len informatívne, tak predstavujú prvú verejnú úvahu o spôsobe, akým by HP mohlo zareagovať na odchod C. Fiorinovej. Walter Hewlett, ktorý dokázal postaviť zakladateľské rodiny HP a ich 18-% podiel proti fúzii, oboznámil investorov o svojom názore, že fúzia by mohla poškodiť spoločnosť jej angažovaním v sektore osobných počítačov. Zároveň zdôraznil, že v prípade zrušenia transakcie by mali prepustiť C. Fiorinovú, ktorá v roku 1999 nahradila L. Platta.

Ako informuje agentúra Reuters, L. Platt šéfoval HP v rokoch 1992 až 1999 a prijal C. Fiorinovú, hoci v decembri ako člen rady rodiny Packardových hlasoval proti fúzii. Podľa údajov Financial Times, W. Hewlett ho údajne požiadal, aby zvážil dočasné prevzatie vedenia spoločnosti, ak HP bude hľadať nástupcu C. Fiorinovej. Samotná HP však uviedla, že W. Hewlett sa pokúša zavádzať akcionárov: "Ohlasovaná akcia W. Hewletta ohľadne prijatia bývalého výkonného riaditeľa HP L. Platta ako náhrady C. Fiorinovej je násilné a nehorázne zneváženie zodpovednosti riaditeľa," cituje z vyhlásenia agentúra Reuters.

Boj medzi vedením HP a W. Hewlettom je pred blížiacim sa hlasovaním čoraz tvrdší. Fúzijný plán má aj na Wall Street zmiešanú podporu, hoci členovia správnej rady, s výnimkou W. Hewletta, ho opakovane podporili a tým aj C. Fiorinovú.

Niektorí akcionári vopred oznámili, že budú hlasovať proti fúzii, kým ostatní ju podporili s odôvodnením, že oblasť osobných počítačov bude možné oddeliť neskôr. Fúzia navyše prichádza v čase, keď Compaq stráca postavenie v prospech Dell Computer Corp., ktorý vlani vyhodil Compaq z pozície najväčšieho výrobcu počítačov. Od oznámenia plánovanej fúzie akcie HP klesli o 13%, kým akcie konkurenčného IBM vzrástli o tri percentá.

Ďalší dôležitý medzník v sledovanom boji o fúziu nastane cez týždeň, keď konzultačná spoločnosť ISS ponúkne svoje odporúčanie, či inštitucionálni investori majú hlasovať v prospech transakcie alebo proti nej.

C. Fiorinová argumentuje, že spojená spoločnosť bude vďaka svojmu rozsahu schopná ponúkať firemným klientom celú škálu technológií a požadovaných služieb, čo je životne dôležité pre udržanie konkurencieschopnosti v konsolidovanom sektore.

W. Hewlett však oponuje, že fúzia poškodí operácie v sektore osobných počítačov HP, zmenší hodnotu segmentu tlačiarní a preto podporuje zameranie na organickejší rast existujúcej činnosti.

Akcionári HP budú o fúzii hlasovať 19. marca a akcionári Compaq by tak mali urobiť 20. marca.

