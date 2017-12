Chlamydie sú nebezpečné vďaka toxínu

Bethesda 1. marca (TASR) - Americkí vedci z Národného inštitútu alergií a infekčných chorôb (NIAID) objavili gén, ktorý určitým baktériám zo skupiny ...

1. mar 2002 o 5:37 ©TASR 2002

Bethesda 1. marca (TASR) - Americkí vedci z Národného inštitútu alergií a infekčných chorôb (NIAID) objavili gén, ktorý určitým baktériám zo skupiny Chlamydia umožňuje vyvolať slepotu a vážne infekcie pohlavných orgánov.

Vychádzajúc z nedávno prečítaného genómu mikroorganizmu Chlamydia trachomatis, našli Harlan Caldwell a Robert Belland gén, ktorý kóduje doteraz neidentifikovaný, bunky ničiaci toxín, informuje časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vedci porovnali genómy dvoch kmeňov chlamydií - jeden spôsobuje infekcie očí a pohlavných orgánov, druhý invazívne napáda bunky lymfatických uzlín. Až na jeden región boli gény obidvoch kmeňov identické.

Pri podrobnejšom skúmaní narazili Caldwell a Belland na úsek DNA, ktorý sa podobal génu pre toxín B baktérie Clostridium difficile. Tieto baktérie vyvolávajú u človeka ťažké infekcie hrubého čreva a sú príbuzné s pôvodcami tetanu, botulizmu a gangrény. Toxín B spôsobuje kolaps proteínových štruktúr vo vnútri bunky. Baktéria C. difficile využíva takto vzniknuté medzery medzi bunkami na hlbšie preniknutie do črevnej steny.

Vedci chceli zistiť, či neznámy gén C. trachomatis naozaj kóduje proteín podobný toxínu B. V baktériách preto hľadali stopy toxínu. Zistili, že C. trachomatis spôsobuje špecifické zmeny v infikovaných bunkách. Tieto zmeny sa nedajú odlíšiť od tých, ktoré zapríčiňuje toxín produkovaný baktériou C. difficile.

Infikované bunky okrem toho obsahovali RNA, ktorá kóduje toxín. Caldwell a Belland následne dokázali, že infikované bunky obsahujú proteín, ktorý sa podobá toxínu B. Svedčí to o tom, že bunky prečítali informácie z bakteriálnej RNA.

Na rozdiel od väčšiny baktérií žije C. trachomatis v bunkách. Chronické infekcie očného viečka môžu viesť k zápalu spojovky, ktorá je jednou z najčastejších príčin slepoty.

Infekcie vyvolané chlamydiami patria v USA k najrozšírenejším sexuálne prenášaným chorobám, ktoré sa môžu skončiť adnexitídou (zápal vajíčkovodov), mimomaternicovou tehotnosťou alebo neplodnosťou. Od konca 40. rokov minulého storočia sa predpokladalo, že zápaly spôsobuje toxín, ale až doteraz sa ho nepodarilo dokázať.