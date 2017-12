Najstaršie živočíchy na svete?

V roku 1998 vyvolalo obrovskú senzáciu, keď dvaja nemeckí a jeden indický vedec oznámili v časopise Science, že v pieskovcovej formácii Chorhat (stredná India) už pred dvoma rokmi objavili pozoruhodné kľukaté chodbičky. Vysvetlili ich totiž ako pravdepodo

6. feb 2002 o 22:30

FOTO - ARCHÍV

bné stopy pohybu mnohobunkových živočíchov.

Mohlo ísť o päťmilimetrové tvory podobné dnešným červom, hĺbiace si tunely pod mikrobiálnymi povlakmi (husté vrstvy mikróbov a spojovacích organických látok na povrchoch minerálov), ktoré im slúžili ako potrava. Z parametrov chodbičiek vyplývalo, že tieto tvory už boli tzv. triploblastné - mali črevo a telesnú dutinu vyplnenú tekutinou.

Keby to bola pravda, boli by to najstaršie mnohobunkové živočíchy v celom fosílnom zázname. Chorhatské pieskovce totiž boli datované do stredného proterozoika. Proterozoikum je jednou z hlavných jednotiek časového delenia evolúcie Zeme a trvalo od doby pred 2,7 miliardy rokov až po dobu pred 570 miliónmi rokov. U chorhatského objavu sa uvádzal vek vyše 1,1 miliardy rokov.

V diskusii však viac vedcov kritizovalo biologické vysvetlenie podzemných štruktúr a ich datovanie. Vznikol opozičný konsenzus, že ide o útvar starý „iba“ čosi vyše 540 miliónov rokov, teda patrí už do kambria na úsvite prvohôr, keď nastalo obrovské rozrôznenie foriem mnohobunkovcov. A ak sú aj chodbičky biologického pôvodu, ich objav neprináša nič prevratné, lebo takých po sebe ediakaránska (tesne predkambrijská) a kambrijská fauna zanechala veľké množstvo.

Ďalší zvrat teraz priniesli traja austrálski a traja indickí vedci na čele s Birgerom Rasmussenom z University of Western Australia v Crawley. Pomocou metódy SHRIMP (Sensitive, High-Resolution Ion MicroProbe) na báze rozpadu uránu na olovo v kryštáloch zirkónu určili dobu uloženia sedimentov, z ktorých sa utvorili chorhatské pieskovce. Vyšlo im, že sa to stalo pred 1,628-1,599 miliardy rokov. Nové datovanie je oveľa spoľahlivejšie.

Pri predpoklade o biologickom pôvode chodbičiek posúva vznik mnohobunkovcov do doby o vyše miliardu rokov predchádzajúcej kambrijskú „explóziu“. Podporuje to, spolu s výsledkami analýz DNA hlavných skupín organizmov, tzv. teóriu „pomalej zápalnice“, podľa ktorej sa hlavné skupiny mnohobunkovcov vyvíjali dlhšie a pomalšie a nevznikli náhle až v kambriu, ale sa od seba odčlenili oveľa skôr. (5D)