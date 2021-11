Bývalá antivaxerka: Pri prvom očkovaní syna som mala panický záchvat

Kate Trávničková chápe strach antivaxerov.

Postoje ľudí, ktorí sa boja očkovania, chápe. Česká influencerka KATEŘINA TRÁVNIČKOVÁ si týmto strachom tiež kedysi prešla. Bývalá antivaxerka dnes už očkuje svoje deti a má aj vakcínu proti covidu. Na Instagrame sa venuje informovaniu o výchove detí metódou montessori.

Pre denník SME porozprávala, ako sa v nej zrodil strach z očkovania, ako ju v ňom utvrdili lekári a ako sa nakoniec dostala na cestu očkovania.

Nedávno ste sa na svojom instagrame zverili, že ste bývalá antivaxerka, ale teraz ste zaočkovaná proti covidu a vaše deti už majú povinné očkovania. Bolo ťažké urobiť tento prerod?

Nepovedala by som, že to bolo ťažké. Bol to skôr pozvoľný prechod vplyvom toho, ako sa odohrávajú osobnostné zmeny, prichádzajú nové skúsenosti a informácie do života. Nebolo to, že by som bola nútená urobiť rýchle rozhodnutie pre nejaký vonkajší tlak ako napríklad pri nastúpení do škôlky. Dozrievalo to postupne.

Písali ste, že informácie o prínosoch očkovania detí ste si hľadali sama. To znamená, že aj keď ste nechceli dať očkovať svoje dieťa, vnútri ste cítili, že očkovanie je správna cesta?

Celkovo väčšinová spoločnosť verí, že očkovanie detí má zmysel pre vyhubenie chorôb. Ale stále som cítila šialený strach, ktorý vyložene zabraňoval vnímaniu týchto informácií. Pre mňa vtedy bolo najzásadnejšie, keď som našla odborníka, ktorému som mohla uveriť. Bol ním doktor Rastislav Maďar, ktorý je v Česku silná osobnosť v oblasti epidemiológie. Až vtedy sa u mňa začali búrať nejaké presvedčenia. Aj dovtedy som sa snažila nájsť informácie, ale bolo to naozaj ťažké.

Ako to?

“ Dokonca sa stalo aj to, že detská neurologička ma pochválila, aká som šikovná mamička, keď odkladám očkovanie.. „

Neverili by ste, aké bolo ťažké zistiť, prečo je dôležité očkovať. Keď človek začal googliť o očkovaní a deťoch, tak na neho omnoho silnejšie vyskakovali negatíva, hoaxy, príbehy mamičiek. Navyše detská lekárka nemala priestor diskutovať so mnou. Opýtala sa ma, prečo mám strach z očkovania. Povedala som, že máme rodinnú anamnézu. Reagovala na to chápavo.

Ale z jej strany nebol záujem presvedčiť ma, že očkovať mám. Úplne rozumiem, že pediatri nemajú čas s každou neočkovanou mamičkou dvadsať minút prechádzať jej motivácie a strachy. To je skôr práca pre terapeuta.

Čoho ste sa vlastne báli?

Hlavne toho, že očkovanie spôsobí väčšiu ujmu, ako tá choroba, keby ju dieťa dostalo.