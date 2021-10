Peniaze za očkovanie? Čo hovorí veda o finančných stimuloch

Ako ľudí presvedčiť k očkovaniu?

27. okt 2021 o 16:41 Renáta Zelná

Po spustení očkovacej lotérie sa na Slovensku nekonal žiadny masívny nával na vakcinačné centrá. Podľa slov ministra financií Igora Matoviča z augusta cieľom lotérie vraj ani nebolo zvýšiť zaočkovanosť.

Aj keby taký cieľ mala, nenaplnila by ho.

Očkovacie lotérie majú priam nulový vplyv na motiváciu ľudí dať sa zaočkovať proti covidu, ukázala nedávna štúdia z Ameriky v časopise JAMA Health Forum.

V lotérii nevyhráva každý. No čo ak by každý novozaočkovaný dostal hneď po pichnutí injekcie dvadsať eur? Ukazuje, že by to pomohlo viac.

Dvadsať eur za očkovanie

Že lotérie so zaočkovanosťou nepomáhajú ,vedci zistili po analýze dát z devätnástich amerických štátov, kde žrebovanie spustili toto leto.