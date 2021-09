Čekan: Na Slovensku som cítil zadosťučinenie, aké by som nezažil nikde inde

Hoci sa pri vystupovaní na verejnosti stretáva aj s negatívnymi reakciami, vedec PAVOL ČEKAN je rád, že pôsobil počas pandémie na Slovensku.

"Nemyslím si, že v inej krajine by som v týchto časoch cítil väčšie zadosťučinenie v rámci vedy, ako som cítil na Slovensku," hovorí v rozhovore pre denník SME.

Priznáva však, že je unavený a o pandémii ho už nebaví hovoriť.

Pri dohadovaní o našom rozhovore ste vyjadrili prosbu, aby sme sa nerozprávali o pandemickej situácii. Prečo?

Už ma nebaví hovoriť o pandémii. Je to kvôli ľuďom, pretože mi za to vždy len nadávajú. Prečo by som mal robiť rozhovory, za ktoré stále dostanem nakladačku? Ale že stále.

A pritom nič zlé nerobím. Spýtate sa ma otázku a ja odpoviem, čo viem z vedeckých publikácií alebo z našej vedeckej praxe. Spoločnosť je už tak nastavená proti nám vedcom a odborníkom a niektorým špeciálne, takže to je už pre mňa únavné.

Tak vás do toho nemám tlačiť?

Takto vám poviem. Môj osobný názor je, že odborná diskusia o tretej vlne sa už skončila. Na Slovensku niet človeka, ktorý by nepočul niečo o očkovaní.

Neverím, že u nás existuje človek, ktorý by sa na základe nejakej informácie rozhodol, či sa dá, alebo nedá zaočkovať.

Teraz máme dve veľké skupiny, ktoré sú v ozajstnom konflikte. Odborná diskusia ich už nijako nepribližuje k sebe. Jedna skupina má svojich odborníkov, druhá svojich. A už nepomôže ani povedať, že 99,9 percenta odborníkov je za očkovanie a iba 0,1 je proti.

Čísla ich nepresvedčia?

Čísla výrazne rastú a tento týždeň pravdepodobne pokoríme tisíc infikovaných (rozhovor prebiehal v pondelok 21. septembra, v utorok 23. septembra počet prípadov prvýkrát prekročil hranicu tisíc, pozn. red.).

Na to vám ľudia povedia, že zavádzate, že to nie sú pravdivé čísla. Takže naozaj vedecká diskusia dorazila do cieľa. Už neviem, či dokážeme vysvetliť ešte viac, aká je skutočná bezpečnosť a účinnosť vakcín.