Zdá sa, že koronavírus preskočil na človeka dvakrát

Nová analýza sa pozrela na odlišnosti v genóme koronavírusu.

17. sep 2021 o 13:03 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Väčšina odbornej verejnosti sa síce domnieva, že koronavírus sa preniesol na človeka z prírody, možno cez viac ako jedného hostiteľa, no nemožno vylúčiť ani hypotézu, že vírus unikol vinou nedbanlivosti z laboratória. Otázka jeho pôvodu je tak aj po takmer dvoch rokoch stále otvorená.

Nový výskum genómu však naznačuje, že koronavírus sa mohol na človeka preniesť viac ako raz. Znamenalo by to, že myšlienka laboratórneho úniku by bola ešte menej pravdepodobná.

Štúdia však zatiaľ nevyšla v odbornom časopise.

Odlišnosti v genóme

„Najstaršie virálne sekvencie odobraté ľuďom koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 sa delia na dve línie,“ opisuje problém pôvodu koronavírusu prestížny vedecký magazín Nature. „Známe sú ako línie A a B, pričom obsahujú kľúčové genetické odlišnosti."