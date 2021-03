Kedy dostanete vakcínu? Vypočítajte si to online kalkulačkou

Nástroj odhadne rad na očkovanie.

30. mar 2021 o 13:49 Renáta Zelná

Chcete vedieť, kedy asi prídete na rad v očkovaní proti Covid-19? Pomôcť vám môže kalkulačka, ktorá odhaduje váš dátum vakcinácie podľa zadaných parametrov.

Nájdete ju na platforme Omnicalculator na tomto odkaze.

Podľa informácií na stránke tento nástroj vytvorila Dominika Miszewska, ktorá študuje medicínu a zameriava sa na tvorbu zdravotníckych kalkulačiek.

Do kalkulačky musíte zadať svoj vek a ďalšie parametre, ktoré na Slovensku vplývajú na poradie očkovania proti covidu.

Ak teda máte napríklad 35 rokov a nepatríte ku zdravotníckym pracovníkom či iným špeciálnym skupinám, prvú dávku vakcíny by vám mohli podať medzi 15. až 30. májom tohto roku. Druhú dávku by ste potom dostali dostali od 5. do 20 júna.

Kalkulačka radu na vakcínu pre Slovenskú republiku je založená na kritériách očkovania proti novému koronavírusu, ktoré stanovilo ministerstvo zdravotníctva a tiež na súčasnej miere očkovania na Slovenku.

Miszewska vytvorila podobnú kalkulačku aj pre Českú republiku a Poľsko. Na stránke Omni Calculator sú tiež nástroje pre výpočet očkovania proti covidu pre mnohé ďalšie krajiny.