Saturn a Jupiter splynú na oblohe. Ako sledovať úkaz?

Úkaz môžete pozorovať hodinu.

18. dec 2020 o 16:58 Renáta Zelná

Tri dni pred Vianocami si na večernej oblohe môžete pozrieť úkaz, ktorý nastáva iba raz za dvadsať rokov.

Saturn a Jupiter sa na svojich obežných dráhach dostanú tak blízko, že sa budú javiť ako jeden jasný objekt. Budú k sebe zdanlivo najbližšie od 17. storočia.

Jav sa odborne nazýva veľká konjunkcia. Keď k nej dôjde pred sviatkami, dostáva aj prezývku Vianočný bozk.

Najbližšie v roku 2080

Planéty sa okolo Slnka pohybujú rôznymi rýchlosťami. Pozorovateľom zo Zeme sa preto javí, že menia svoju vzájomnú polohu na oblohe.

Betlehemská hviezda Existuje hypotéza, že jasná hviezda z Nového zákonu, ktorá mala priviesť Troch kráľov do Betlehéma, mohla byť tiež konjunkciou planét. Ku konjunkcii Saturnu a Jupitera došlo v roku sedem pred naším letopočtom. Betlehémska hviezda mohla byť tiež konjunkciou Venuše a Jupiteru v roku dva pred naším letopočtom.

Občas sa pri tomto prirodzenom pohybe dostanú k sebe tak blízko, že sa zdá, ako by sa dotkli, či prekryli. Okamihy, keď je ich vzájomná vzdialenosť na zemskej oblohe najnižšia, nazývame konjunkcie.

Ku konjunkcii Jupiteru a Saturnu dôjde v pondelok krátko po západe Slnka. Planéty budú k sebe zdanlivo najbližšie od júla v roku 1623. Podobne blízko sa k sebe dostanú až v roku 2080.

Hoci sa vám voľným okom bude zdať, že planéty splynuli v jednu, v skutočnosti budú vo vesmíre od seba vzdialene milióny kilometrov.

Ako sledovať konjunkciu Saturnu a Jupitera?

Veľkú konjunkciu môžete pozorovať aj zo Slovenska, jav je totiž viditeľný odvšadiaľ na Zemi.

Ak budete planéty sledovať len voľným okom, uvidíte ich ako jeden jasný objekt. Ich priblíženie však môžete sledovať aj s menším ďalekohľadom. Od hviezd ich odlíšite vďaka tomu, že planéty menej "blikajú".

“ Neskôr v januári už budú obidve planéty zapadať rýchlo po západe Slnka a vo večernom súmraku budú zle pozorovateľné. „ astronóm Ján Svoreň

Myslite však na to, že planéty je možné pozorovať približne iba hodinu - od konca súmraku až do ich západu krátko po šiestej hodine večer. Planéty zapadajú za horizont relatívne rýchlo, okolo 17.00 hodiny budú osem stupňov nad obzorom, no o polhodinu neskôr už iba päť stupňov.

Saturn a Jupiter hľadajte na juhozápadnej oblohe. Najlepšie podmienky na pozorovanie sú z vyvýšeného miesta s dobrým výhľadom na juhozápad.

Po 21. decembri sa od seba planéty začnú vzdialovať.

"Ak chcete túto udalosť sledovať, treba si nájsť čas do konca decembra. Neskôr v januári už budú obidve planéty zapadať rýchlo po západe Slnka a vo večernom súmraku budú zle pozorovateľné," vysvetľuje v tlačovej správe Astronomického ústavu SAV astronóm Ján Svoreň.

Konjunkcia Saturnu a Jupiteru nastáva raz za dvadsať rokov. Jav si teda budete môcť opäť pozrieť v roku 2040. No vtedy planéty nebudú vedľa seba tak blízko, ako v roku 2020.

Predstavte si tú vzdialenosť

Tento rok sa rýchlejší Jupiter priblíži k Saturnu na uhlovú vzdialenosť iba 0,1 stupňa alebo 6,1 oblúkovej minúty (jednotky používané v astronómii). Pre predstavu, ako blízko to je, môžete vyskúšať malý pokus na nočnej oblohe.

"Počas jasnej noci vyhľadajte na oblohe Mizar, prostrednú hviezdu v oje Veľkého voza. Slabšia hviezda Alcor je vzdialená iba 11,8 oblúkových minút a schopnosť rozlíšiť tieto dve hviezdy voľným okom sa kedysi považovala za skúšku dobrého zraku," vysvetľuje v tlačovej správe Rudolf Gális z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ a predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

"Jupiter a Saturn sa priblížia zhruba na polovicu tejto vzdialenosti. Pri pozorovaní bez ďalekohľadu budú planéty v tom čase pre mnohých pozorovateľov nerozlíšiteľné a budú sa im javiť ako jediný jasný objekt."