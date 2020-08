Gates predpovedá koniec svetovej pandémie najneskôr do záver roka 2022

Miliardár je sklamaný z reakcie USA.

17. aug 2020 o 13:40 SITA

BRATISLAVA. Americký multimiliardár a filantrop Bill Gates sa domnieva, že svet by sa súčasnej pandémie koronavírusu mohol zbaviť do dvoch rokov.

Napriek tomu, že pandémia napáchala po svete miliardové hospodárske škody a spôsobila mnoho zadĺžení, vidí aj pozitíva.

"Inovačné systémy v oblasti diagnostiky, nových liečebných postupov a vývoja vakcín sú skutočne pôsobivé," povedal Gates pre web WIRED.

"Nadobúdam pocit, že v prípade bohatého sveta by sme mali byť schopní do veľkej miery túto záležitosť ukončiť do konca roka 2021. Na celom svete do konca roka 2022," dodal.

Sklamaný z reakcie Spojených štátov

Už v roku 2015 rodák zo Seattlu predpovedal pandémiu, ktorá sa v ostatných mesiacoch stala skutočnosťou. Je však sklamaný zo spôsobu, akým Spojené štáty situáciu zvládali. Krajina by bola na tom lepšie, keby počas rokov pred pandémiou budovala diagnostické, liečebné a vakcinačné platformy.

“ Väčšina amerických testov sú odpad, plytvaním. „ Bill Gates

Problémom v USA je aj testovanie.

"Väčšina amerických testov sú odpad, plytvaním," upozorňuje filantrop. Dôvodom je, že sú zastarané a trvá dlho, kým prídu výsledky.

Gates sa tiež obáva, že v rýchlej snahe nájsť vakcínu by v niektorých krajinách mohli schváliť nie celkom bezpečné verzie.

"V Číne a Rusku idú plnou parou vpred. Stavím sa, že niekde na svete sa k mnohým pacientom dostanú niektoré vakcíny bez úplného regulačného dohľadu," upozorňuje. Podľa miliardára je potrebné niekoľko mesačné rozsiahle testovanie a následné monitorovanie, či vakcíny nemajú vedľajšie účinky.

Vakcíny aj pre málo rozvinuté krajiny

Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov (Bill and Melinda Gates Foundation) je druhým najväčším prispievateľom do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá poskytla 9,76 percenta celkových prostriedkov.

Gates v júni podpísal kontrakt s britskou farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca, ktorá s vedcami z Oxfordskej univerzity vyvíja vakcínu proti koronavírusu.

Pokiaľ bude účinná, spoločnosť dokáže vyrobiť dve miliardy dávok očkovacej látky, pričom súhlasila, že dodá polovicu dávok málo a stredne rozvinutým krajinám.