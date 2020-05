Netopiere s koronavírusom spolupracujú, vytvorili si unikátnu imunitu

Bunky netopiera môžu byť nakazené celé mesiace.

9. máj 2020 o 10:58 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Vedecký tím z kanadskej University of Saskatchewan zistil, ako je možné, že netopiere prenášajú koronavírus spôsobujúci blízkovýchodný respiračný syndróm bez toho, aby ochoreli.

Ich výskum by pritom mohol pomôcť objasniť, ako dokážu koronavírusy prenášané netopiermi preskočiť na iné zvieratá a na ľudí.

Vedci predpokladajú, že koronavírusy spôsobujúce MERS a SARS (ťažký akútny respiračný syndróm), a najnovšie aj koronavírus SARS-CoV-2, spôsobujúci ochorenie COVID-19, pochádzajú od netopierov.

S vírusom spolupracujú

Napriek tomu, že tieto vírusy môžu spôsobiť vážne, a často až smrteľné ochorenia u ľudí, netopiere sa zdajú z dosiaľ neznámych príčin bez ujmy.

Súvisiaci článok Jurský park sa mýli, dinosaury lovili inak Čítajte

"Netopiere sa vírusu nezbavia a napriek tomu neochorejú. Chceli sme zistiť, prečo vírus spôsobujúci MERS nevypne imunitný systém netopiera, rovnako ako ľudský," vysvetlil pohnútky vedcov mikrobiológ Vikram Misra z USask.

V štúdii, ktorú zverejnili v Scientific Reports, tím po prvý raz ukázal, že bunky hmyzožravého netopiera môžu byť celé mesiace nakazené koronavírusom spôsobujúcim MERS vďaka tomu, že sa netopier i vírus adaptovali na spoluprácu.

"Miesto, aby vírus zabil bunky netopiera tak, ako to robí s ľudskými bunkami, vstupuje koronavírus so svojím hostiteľom do dlhodobého vzťahu, ktorý udržiava netopierov unikátny 'super imunitný' systém," opísal Misra s tým, že sa predpokladá, že SARS-CoV-2 funguje podobne.

Netopiere v strese

Výsledky výskumu podľa Misru naznačujú, že úlohu v prenose koronavírusov na iné druhy zrejme zohráva stres, ktorý netopierom spôsobujú mokré trhy, iné choroby a pravdepodobne aj strata prirodzeného prostredia.

"Keď imunitný systém netopierov zasiahne stres, naruší to rovnováhu medzi imunitným systémom a vírusom, čo umožní množenie vírusu," vysvetlil.

Súvisiaci článok Klimatická zmena ovplyvňuje všetko, dokonca aj koronavírus Čítajte

"Vidíme, že koronavírus spôsobujúci MERS sa dokáže veľmi rýchlo prispôsobiť istým okolnostiam a aj keď úplne presne nerozumieme, čo sa deje, demonštruje to, ako dokážu koronavírusy tak jednoducho preskočiť z jedného druhu na iný," doplnil Darryl Falzarano z výskumnej organizácie VIDO-InterVac (Vaccine and Infectious Disease Organization - International Vaccine Centre) pôsobiacej na USask.

Falzarano vyvinul prvú potenciálnu liečbu proti MERS-CoV a vedie aj snahy VIDO-InterVac o vytvorenie vakcíny proti COVID-19.

Na celom svete dosiaľ potvrdili vyše 3,7 milióna prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2, pričom viac ako 264-tisíc ľudí zomrelo. Koronavírus spôsobujúci MERS potvrdili v roku 2012 u vyše 2 500 ľudí a 868 z nich zomrelo. Proti žiadnemu z nich zatiaľ neexistuje vakcína.

V ďalšom výskume sa tím plánuje zamerať na to, ako sa vírus spôsobujúci MERS adaptuje na infekciu a replikáciu v ťavích a ľudských bunkách. Práve ťavy sú medzihostiteľmi, od ktorých sa MERS preniesol na ľudí.

"Táto informácia môže byť kritická pri predpovedaní, aký ďalší netopierí vírus spôsobí pandémiu," skonštatoval Misra.



Pôvodný článok:

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/05/200506133614.htm