Čo majú spoločné koronavírus a vakcína proti tuberkulóze

Je to čudo čudesné. Dobre, toto asi nie je najlepší úvod, akým by mal začínať podcast o vede a vedcoch, ale e to relatívne dobrý opis.

Pretože existuje tvor, ktorý v sebe stiera rozdiely medzi jednotlivcom a skupinou. A medzi orgánom a organizmom. Takýto rúrovník je zložený z tisícok organizmov, ktoré sa správajú ako jeden. A teraz dokonca objavili takého, ktorý má 45 metrov.

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, čo všetko sa môže ukrývať pod morskou hladinou, že zo zemského jadra zrejme vyteká železo a čo majú spoločné ochorenie covid-19 a dávna vakcína proti tuberkulóze.

Krátke správy z vedy

V Európe podceňujeme dopady inváznych druhov rastlín, naznačuje nový výskum. A to nielen na ekosystémy, ale aj keď dôjde na alergie. Následky po ambrózii palinolistej pritom stoja európske zdravotníctvo miliardy eur ročne.

Rastúce koncentrácie oxidu uhličitého v našej atmosfére nespôsobujú len klimatickú krízu. Nový výskum naznačuje, že môžu mať negatívne dopady aj na naše myslenie. Vyššie koncentrácie oxidu uhličitého by totiž do konca storočia mohli ovplyvniť našu schopnosť rozhodovať sa a strategicky premýšľať.

Vedci vysvetlili prečo exoplanéta pri hviezde Fomalhaut zmizla z dosahu Hubblovho teleskopu. Zdá sa totiž, že objekt Fomalhaut b nebol planétou, ale len oblakom prachu po masívnej kolízii dvoch ľadových telies.

Prvá medzihviezdna kométa v našej slnečnej sústave je veľmi odlišná od väčšiny ostatných komét. Teleso 2I/Borisov, ktoré sa objavilo minulý rok, má deväť až 26-krát vyšší obsah oxidu uhoľnatého. Mohlo by to znamenať

