Klik: Práca sa navždy zmení, kto najlepšie podchytí nové zvyky?

11. apr 2020 o 0:27 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

Témy podcastu:

Ako bude vyzerať práca po COVID-19

Prečo vyťahujú programátorov z dôchodku

Nová aplikácia na boj proti koronavírusu

Disney+ rýchlo rastie

Ako sa zmení práca

Vidíme prvé tvrdé dáta o tom, ako sa zmení budúcnosť práce. Microsoft uverejnil údaje o tom, ako narástol čas strávený vo videohovoroch a virtuálnych poradách v aplikácii Teams. Napríklad videohovory medzimesačne narástli o 1000 percent. Samotné čísla sú ale menej zaujímavé ako to, ako ich firma interpretuje.

Zdá sa, že Microsoft predpokladá, že súčasná kríza navždy zmení prácu. Nárast využívania virtuálnych stretnutí pretrval napríklad aj v oblastiach, ktoré už majú hlavné obmedzenia pohybu a práce za sebou. Vo firmách zároveň videli nové formy komunikácie, napríklad to, že počas videoporady súbežne prebieha textový chat zúčastnených.

Ďalšie dáta ukazujú, že sa vypredali laptopy a webové kamery. Microsoft to interpretuje tak, že ľudia sa vracajú k tomu, aby vlastnili svoj vlastné PC. Čo by bolo zvrátenie trendu, pri ktorom ľudia domáce zariadenie nahrádzali napríklad tabletom či telefónom.

Predpokladá tiež , že trend nie je dočasný výstrelok, ale trvalejšia zmena - časť práce sa tak virtualizuje aj po tom, čo koronakríza pominie. Firma podľa anonymných zdrojov odložila svoje zariadenia s dvoma obrazovkami a zameriava sa viac na to, aby podchytila a zvládla nával nových zákazníkov a funkcií, ktoré budú potrebovať.

(The Verge)

Prečo vyťahujú programátorov z dôchodku

V USA vyťahujú z dôchodku starých programátorov. Veľa štátneho IT totiž beží na systémoch, ktoré používajú programátorský jazyk COBOL. Ten sa už desaťročia prakticky nepoužíva, no systémy vo verejnej správe nikto neaktualizoval do modernejšieho programátorského jazyka.

Teraz systémy pod náporom kolabujú, ale nikto z dnes pracujúcich programátorov im poriadne nerozumie a nevie ich opraviť. Ak sa vykašlete na údržbu infraštruktúry, nakoniec vás to vždy dobehne. Platí to aj v technológiách.

(Medium)

Nová aplikácia na boj proti koronavírusu

Bude mať EÚ jednu aplikáciu pre COVID-19? Európski vedci a technici z ôsmich krajín predstavili spoločnú iniciatívu týkajúcu sa vývoja aplikácií na monitorovanie kontaktov ľudí nakazených novým koronavírusom.

Meranie vzdialenosti sa vykonáva pomocou technológie Bluetooth Low Energy, takže všetci používatelia aplikácie musia mať aktivovanú funkciu bluetooth. Aplikácia (PEPP-PT) generuje dočasné identifikátory (ID). Ak sa iný smartfón priblíži k mobilu s aplikáciou, vymenia si svoje ID a uložia ich šifrované a lokálne, teda nie do cloudu.

Ak je u používateľa diagnostikovaná koronavírusová infekcia, lekár ho požiada, aby preniesol svoj zoznam kontaktov na centrálny server. V zozname sa zobrazia iba ID kontaktov, ktoré budú upozornené, že sú v kontakte s pozitívne testovanou osobou.

V stredu 8. apríla Európska komisia oznámila, že do týždňa predstaví zoznam digitálnych nástrojov, ktoré pomôžu na európskej úrovni v boji proti novému koronavírusu. Podľa Komisie potrebujeme spoločné dáta z jednotlivých krajín, aby sme vedeli modelovať vývoj a prispôsobiť odporúčania pre členské krajiny.

(FWIW by David Tvrdon, SME Svet)

Aktualizácia: Na implementácii podobnej technológie priamo do svojich operačných systémov pracujú spoločne Apple a Google. (MIT Technology Review)

Disney Plus je jedným z víťazov krízy, Disney ako celok nie

Streamovacia služba Disney+ oznámila, že po piatich mesiacoch od spustenia má 50 miliónov predplatiteľov. Pritom plán bol mať tento počet do roka 2022. Pre porovnanie, Hulu má po 13 rokoch cez 30 miliónov a Netflix takmer 170 miliónov.

Avšak úspech streamovacej platformy nenahradí výpadok desiatok miliárd dolárov, ktoré firma stratí zatvorenými zábavnými parkmi či tržbami z premietania filmov v kinách.

( The New York Times)

Správičky

IoT je v dnešnom technologickom svete čoraz častejšie skloňovaným výrazom. Čo tento pojem znamená, aký dosah má na bežný život používateľov a ako internet vecí ovplyvnil digitálnu bezpečnosť? (Bezpečne na nete)

+ Vypočujte si špeciálny podcast Klik na túto tému.

WhatsApp limituje virálne šírenie správ. Problém dobrej šifrovanej komunikácie je, že jej obsah nevidí ani poskytovateľ platformy. Keď v roku 2018 došlo v Indii k sérií lynčovaní pre falošné správy, ktoré sa na sieti šírili, WhatsApp obmedzil preposielanie správ na 5 ľudí alebo skupín namiesto 256. Šírenie hoaxov a falošných správ to síce nezastavilo, no sieť tvrdila, že prišlo k zníženiu šírenia preposielanej komunikácie o 25%. Keďže sa na WhatsAppe opäť šírili hoaxy ohľadom COVID-19, sieť pristúpila k obmedzeniu na preposielanie správy len jednému človeku alebo skupine naraz. Sociálna sieť má 2 miliardy používateľov po celom svete. (BuzzFeed News)

Google zverejnil grafy o Slovensku pred a počas pandémie. Údaje budú staré dva až tri dni, spoločnosť ich zozbiera pomocou Máp Google a ďalších svojich aplikácií a služieb. Používatelia môžu zber dát kedykoľvek vypnúť. V prvej várke správ zo 131 krajín sveta je aj Slovensko. Okrem údajov pre celú krajinu sú dáta dostupné aj pre jednotlivé kraje. Všetky správy sú dostupné na tomto odkaze. (SME Tech)

V Británií kvôli hoaxu zničili niekoľko 5G vysielacích veží. Podľa policajných hlásení prišlo k približne 30 prípadom podpálenia či poškodzovania bezdrôtových 5G vysielačov a ďalších 80 incidentov, pri ktorých boli pri práci obťažovaní telekomunikační technici. Vyvolala to konšpiračná teória, ktorá spája šírenie koronavírusu s bezdrôtovou technológiou 5G. Hoax sa začal šíriť v skupinách na Facebooku, v správach cez WhatsApp a videách na YouTube. (The New York Times)

Microsoft Edge je druhým najpopulárnejším prehliadačom. Edge bol v marci druhým najpoužívanejším webovým desktopovým prehliadačom. Podľa analýzy NetMarketShare mu patrilo 7,6% trhu, čím z druhého miesta tesne vytlačil Mozillu Firefox (7,2%). S podielom 68,5% však trhu naďalej dominuje Google Chrome. (Engadget)

V slovenských médiách sa dejú veľké zmeny. Koronakríza vplýva aj na vývoj v médiách, niektoré museli pristúpiť k zníženiam platov. Príjmy z printovej reklamy môžu klesnúť o 70 percent, väčšina vidí ako cestu prežiť získať čo najviac digitálnych predplatiteľov. Denník SME má 50-tisíc predplatiteľov, Denník N má dnes zhruba 55-tisíc predplatiteľov (pred rokom ich bolo 35-tisíc), Refresher.sk mal ambíciu dosiahnuť do marca 2020 10-tisíc predplatiteľov, momentálne má 5000 aktívnych. (MediaBrífing)

