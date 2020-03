Klik: Ako koronavírus ohrozuje okrem zdravia aj súkromie

Komentovaný prehľad technologických správ.

28. mar 2020 o 0:44 Adam Valček, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

Témy podcastu:

Ohrozuje to, ako chce vláda sledovať dodržiavanie karantény súkromie

Firma, ktorá vám chce dať jednotnú online identitu a nič iné a prečo je to fajn

Aj Facebook a Google majú problém

Vláda bude sledovať karanténu cez mobily

Štát chce dodržiavanie karantény a ochranu verejného zdravia počas šírenia ochorenia COVID-19 sledovať aj vďaka tomu, že si vyžiada dáta od mobilných operátorov. Tie má mať k dispozícii Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).

Bude ich zbierať napríklad na to, aby vďaka nim posielal SMS ľuďom, ktorí sa vyskytovali na rovnakom mieste ako nakazený človek. Tieto dáta majú byť anonymizované, čiže od operátora dostane štát len zoznam a počty ľudí.

Ďalšie využitie ale hovorí aj o tom, že úrad by mohol dostať pomerne podrobný prehľad o tom, ako sa pohyboval konkrétny jednotlivec. Dáta by si mohol vyžiadať bez odobrenia súdom. Tento prvok by sa mohol využívať na to, aby štát overil, či ľudia dodržiavajú povinnú karanténu.

Kým sa dostaneme ďalej, treba zdôrazniť, že štát má logické a prirodzené právo v mimoriadnych situáciách použivať mimoriadne prostriedky na to, aby zabezpečil ochranu a zdravie občanov.

Sme v stave, ktorý sa dá prirovnať k vojne a je logické, že na niektoré práva sa bude siahať. Tieto opatrenia treba strpieť, no zároveň by nemali byť postavené mimo akúkoľvek kritiku. Debata o tom, či sa dá podobný výsledok dosiahnuť bez výraznejšieho plošného zásahu do práv je preto myslím na mieste.

Presný návrh a podoba zákona sa od vládneho návrhu až po znenie, ktoré prešlo parlamentom pomerne drasticky menili. K celému procesu sú naviac pozvané inštitúcie takpovediac zvonka, napríklad združenie Slovensko.Digital, ktoré by mohli aspoň čiastkovo strážiť, že proces ostane čistý, no to neznamená, že neostávajú riziká.

Asi najlepšie všetky výhrady zhrnul kolega Adam Vlaček, ktorý bol aj hosťom podcastu, vo svojom príspevku na Facebooku. Kolega Valček okrem iného píše:

Ako ste pochopili z môjho Facebooku a Instagramu v posledných dňoch, nepáči sa mi, že ÚVZ bude mať prístup k metadátam, prvotný návrh bol (pre mňa) za hranicou, ale výsledný zákon je podľa mňa kompromisom medzi právom jedinca na súkromie a verejným záujmom na ochranu zdravia. Žiadne sledovanie výpisov hovorov alebo výpisu poslaných e-mailov, iba lokalizačné údaje, aby štát vedel, že keď som napr. v administratívnom centre XYZ a zistia tam ohnisko SARS-CoV-2, tak mi dajú vedieť, že mám ísť na testy. ÚVZ bude mať právo aj analyzovať anonymizované lokalizačné údaje, tiež som s tým OK, pretože to pomôže pri odhadoch, ktoré robí napr. Inštitút zdravotnej politiky. Navyše, keď sa skončí mimoriadny alebo núdzový stav, skončí aj právomoc ÚVZ spracovávať metadáta.

Pre mňa ostali tri kritické body.

1. Ten spôsob. Robí sa to rovnako, ako mnoho IT zákaziek, ktoré kritizujeme. Najprv sa prijme zákon a potom sa definujú postupy a technológie, aby to nejak do zákona zapasovalo. Ale veď by to malo byť naopak, najprv si povedzme, čo „to“ má robiť, aké budú postupy, aké technológie a potom urobme zákon. Pretože aj skúsenosť ukazuje, že práve definovanie štandardov, postupov, technológií trvá dlhšie a je náročnejšie než prijať zákon, čo sa dá urobiť za menej než 24 hodín.

2. S tým súvisí aj ďalšia pripomienka. Naďalej nevieme, na čo KONKRÉTNE budú štátu údaje o pohybe individuálneho človeka, keď môžu byť pomerne nepresné (nie je to GPS, sú to dáta o polohe vysielačov). Nevieme, kto všetko k nim bude mať prístup na ÚVZ (Budú to aj súkromné spoločnosti, ktoré sa venujú analýze big data? Bude im pomáhať niekto z bezpečnostných zborov ako je SIS alebo PPZ, ktoré už majú s metadátami skúsenosť?), ako tých ľudí vyberú, ako je ÚVZ zabezpečené proti prípadným kybernetickým útokom na zariadenia a ľudí, ktorí budú tieto dáta spracúvať atď.

3. Notifikačná povinnosť. Ako som spomenul, parlamentnú kontrolu som zavrhol hneď na začiatku. Ale nič nebránilo parlamentu, aby do zákona zaviedol tzv. notifikačnú povinnosť, keď sa skončia zlé časy. Pretože predpokladám (a dúfam), že prístup k metadátam jednotlivcov bude trackovaný, ÚVZ bude presne vedieť, koho dáta spracovávala, tak keď toto celé odznie, mohli im poslať jednu peknú strojom zalepenú obálku a v nej automaticky vytlačený list, že spracovali sme vaše údaje, boli nám na toto a toto, keď máte niečo proti, môžete podať sťažnosť sem a sem. A riešilo by sa to v čase, keď už bude dobre a budú na to kapacity.

(SME.sk, SME.sk)

Prečo je nová platobná identita Fast dobrou správou

Startup online nákupnej identity dostal kolo financovania, ktoré ťahala platobná firma Stripe.

Služba Fast chce vytvoriť v princípe jednotnú online identitu, ktorá ale nie je naviazaná na ďalšiu službu. V ppodstate chce byť Stripe jediným loginom, ktorý potrebujete pri online nakupovaní.

Podobné služby samozrejme poskytuje aj Apple či Google, no hlavná výhoda systému od Fast má byť tá, že s vašimi dátami nemá žiadne vedľajšie úmysly.

Nebude ich používať na zlepšovanie reklamného algoritmu, ani sa vás nepokúsi uzavrieť do ekosystému služieb a zariadení. Proste je to login prepojený s platbami.

(TechCrunch)

Problémy majú Facebook aj Google

Podľa jedného z posledných odhadov by mal reklamný trh prísť tento rok o desiatky miliárd príjmov.

Analytici Cowen & Co. odhadujú, že pôjde o 44 miliárd dolárov celosvetovo, a keďže reklamný trh má tzv. duopol, tak najviac na tomto stratia práve dvaja technologický giganti.

Facebook pritom podľa vlastných slov zažíva rekordnú návštevnosť, žiaľ na chatovacích službách, ktoré mu nezarábajú.

Sociálna sieť sa tiež dostala do správ, pretože reportéri New York Times zistili, že zamestnanci majú problém pracovať z domu a odporúčaný videkonferenčný softvér im nefunguje.

Na realitu práce z domu teda nie sú pripravení vo veľkom ani tí technologicky najviac zdatní.

(Variety, New York Times)

Online videochat Bingo

Správičky

Všetky podcasty denníka SME

