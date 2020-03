Prečo ľudia skupujú toaletný papier? Môže za to aj chyba v myslení

Ľudia často riešia povrchné riziká.

17. mar 2020 o 14:05 Renáta Zelná

Ľudia skupovali toaletný papier vo veľkom aj v minulosti. Na zábere Venezuelčanka so zakúpeným toaletným papierom v roku 2013, keď v krajine poklesla výroba tohto dôležitého hygienického produktu. (Zdroj: TASR/AP)

Všetky texty o novom koronavíruse budú na SME.sk odomknuté a prístupne pre každého, považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného.

Pred mesiacom traja ozbrojení muži zadržali šoféra dodávky, ktorý práve privážal tovar do supermarketu v hongkonskej štvrti Mong Kok. S nožmi v rukách ho okradli o stovky toaletných roliek v hodnote viac ako sto eur.

Aj keby sa tento nakradnutý toaletný papier dostal do obchodu tak, ako mal, do pár minút by po ňom zrejme nezostalo ani stopy.

Šíriaca sa nákaza COVID-19 vyvolala nákupnú paniku vo viacerých krajinách. Toaletný papier sa stal jedným z najžiadanejších tovarov.

Prečo ľudia v panike skupujú produkt, ktorý ich nijako neochráni a nezabráni pri šírení nákazy? Túto otázku položili odborníkom novinári z webu Conversation.

Chyba mozgu

Toaletný papier používa ľudstvo už dlhšie ako dvetisíc rokov. Aj keď existujú miesta, kde sa namiesto papiera používa skôr voda či ľavá ruka, ľudia v západnej spoločnosti si návštevu toalety nevedia predstaviť bez niekoľkých celulózových útržkov.

Toaletný papier pre nich môže symbolizovať kontrolu.

Súvisiaci článok Astronautka NASA odhalila, ako sa chodí na záchod vo vesmíre Čítajte

Správy o šírení nákazy novým koronavírusom mohli u niektorých vyvolať strach, že túto kontrolu nad vlastným životom stratia. Preto sa zásobili.

"Toaletný papier je pre nich spôsob, ako si udržať kontrolu nad hygienou a čistotou," vysvetľuje pre web Conversation Niki Edwardsová, verejná zdravotníčka z technologickej univerzity v Queenslande.

Človek, ktorému sa teraz doma povaľujú desiatky balíkov s toaletným papierom, môže mať pocit, že pri šírení nákazy urobil aspoň niečo, aby sám seba zabezpečil.

Ak sa vám to nezdá racionálne, máte pravdu. Za hromadenie toaletného papiera totiž môže jedna "chyba myslenia". Volá sa: Sklon vôbec neriskovať (Zero-risk bias).

Znamená, že ľudia radšej úplne eliminujú iba jedno z existujúcich (a zrejme povrchných) rizík aj vtedy, keď existuje alternatívne riešenie, ktoré by omnoho výraznejšie znížilo ich celkové riziko.

Papier sa neskazí

Skupovanie toaletného papieru si môžu niektorí ľudia aj racionálne odôvodniť.

“ Toaletný papier je pre nich spôsob, ako si udržať kontrolu nad hygienou a čistotou. „ verejná zdravotníčka Niki Edwardsová

"Mnohí ľudia zrejme používajú toaletný papier ako náhradu vreckoviek a preto si myslia, že ho budú potrebovať veľa, ak sa nakazia chrípkou či podobným ochorením," dopĺňa Brian Cook z univerzity v Melbourne, ktorý sa venuje zapájaniu komunity do znižovania rizík katastrof.

Dobrou správou pre panických nakupujúcich je, že toaletný papier sa im určite neskazí. Každý, kto si ho naškrečkoval, ho určite aj využije. To sa nedá povedať o mnohých iných potravinách a produktoch - ako napríklad rúškach.

Nadmerné skupovanie akéhokoľvek výrobku nie je fér voči ostatným obyvateľom krajiny a najmä voči zraniteľným skupinám.

Pri každom dlhodobom nákupe by sme sa preto mali zamyslieť nad tým, čo na dané obdobie skutočne potrebujeme.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.