Klik: Prečo sú elektronické voľby hlúposť

29. feb 2020 o 6:00 Ondrej Podstupka

Témy podcastu:

Choďte prosím voliť a tešte sa z papierového hlasovania.

Prečo naozaj nechcete voliť cez počítač

Pred každými voľbami si na to niekto spomenie a treba to vždy znova a znova opakovať. Voľby cez počítač sú jednoducho zlý nápad. Niektoré veci sa skrátka neoplatí robiť digitálne, lebo technológia do procesu prináša viac škody (v tomto prípade v podobe neistoty a rizika) ako úžitku.

Pre poriadok: toto sú základné predpoklady, ktoré musia technicky spĺňať demokratické voľby:

Musia byť tajné a anonymné, ale zároveň obmedzené pre každého voliča. Teda váš hlas musíte odovzdať tak, aby sa nedalo zistiť, že ste ho odovzdali práve vy. Zároveň sa musí zabezpečiť, aby mal každý človek možnosť hlasovať len jeden jediný raz.

Musíte teda mať možnosť odovzdať hlas v prostredí, ktoré vám aj ostatným voličom zaručí, že sa rozhodujete najslobodnejšie ako dokážete a že nebudete podvádzať. Týmto sa znižuje šanca, že si niekto kúpi hlasy alebo sa bude ľuďom z pozície sily vyhrážať za to, že volia inak, ako by si prial.

Voľby musia byť transparentné a overiteľné. Teda proces voľby musí byť pod kontrolou a kontrola musí byť overiteľná a pochopiteľná tak, aby vo volebný proces a vo výsledok mohol uveriť každý jeden človek, ktorý sa na voľbách zúčastní. Ak sa vyskytne podozrenie, musí byť možné výsledok overiť a znova prerátať.

Ako to riešia fyzické voľby

Fyzické zabezpečenie tajnosti a anonymity je zaručené vďaka bubline anonymity, ktorú vám poskytne hlasovacia miestnosť a plenta. V miestnosti vás transparente nominovaná komisia identifikuje a po hlasovaní vyškrtne zo zoznamu. Zároveň ale hlasujete za plentou a prítomnosť komisie zaručuje, že vám nikto nemôže prísť pozerať cez rameno. Nikto tiež nemá možnosť overiť, ako presne ste hlasovali.

Volebná korupcia je preto ťažká a riziková, lebo korumpujúci nikdy nedokáže zistiť, či ste od neho nezobrali úplatok, ale hlasovali si ako natruc podľa seba.

Po papierových voľbách ostávajú fyzické záznamy - zápisnice a lístky. Ak niekto napadne výsledok, dá sa všetko spätne a transparentne napočítať. V princípe ktokoľvek môže znova sledovať opakované počítanie hlasov a na prvú dobrú pochopiť, že sa pozerá na odovzdané hlasy.

Systém funguje (s prestávkami) dobrých dvetisíc rokov a možno povedať, že sme už vychytali väčšinou chýb.

Hlavná výhoda je, že sa pokus o zneužitie či podvod mimoriadne zle škáluje. Keď niekto sľubuje ľuďom škatuľky cigariet alebo žehličky za hlasovanie, musí sa fyzicky pohybovať okolo miestností. Odhaliť pokus o ovplyvnenie fyzického hlasovania je o to ľahšie, o čo viac hlasov potrebujete zmeniť.

Do volebného podvodu, ktorý by zmenil výsledky národných volieb, musia byť zapojené povedzme stovky či tisíce ľudí, čo nie je ľahké, lacné ani bez rizika.

Ako ochranu riešia elektronické voľby?

Prinajlepšom komplikovane, prinajhoršom vôbec.

Pre jednoduchosť preberme len model, pri ktorom by ste mohli hlasovať z domu cez mobil alebo cez počítač.

Pri elektronických voľbách nie je žiadna šanca overiť, či za chrbtom človeka odovzdávajúceho hlas nestojí človek s pištoľou alebo 20-eurovou bankovkou, ktorý sa pozerá, ako volíte a trestá vás alebo odmeňuje podľa toho. Volebná korupcia je zrazu rádovo jednoduchšia, lebo nie je moment verejnej ochrany. Už tento fakt by mal stačiť na to, aby elektronické hlasovanie pochoval. Ale poďme ďalej.

Ako zaručíme, že zariadenie, cez ktoré hlasujete, je zabezpečené a hlasuje tak, ako si prajete? Ako zabezpečíte, že centrálny server, ktorý prijíma hlasy, ich naozaj prijme - aj keď naň niekto počas volieb zosnová útok? Iste ak utratíte dosť peňazí, bude sa riziko dať obmedziť, ale čo urobíte, ak niekto začne tvrdiť, že počas noci server napadol a zmazal pol milióna hlasov?

Dokážete voličom vysvetliť, že sa útok nestal - tak aby tomu vysvetleniu porozumel a mohol ho overiť aj bežný volič?

Skôr nie a na to, aby voľby zlyhávali, ich nemusí nikto naozaj napadnúť, stačí ak napadne myšlienku a dôveru, o ktorú sa opierajú. Aj podozrenia sú pre demokracie ťažké.

Nestojí to za to

V skratke - digitalizácia volieb nestojí za snahu, peniaze a bolehlav, ktorému vystavuje spoločnosť.

Nie všetko, čo sa zdigitalizovať dá, zdigitalizovať aj treba a niektoré veci je proste naozaj lepšie mať na papieri.

Choďte prosím voliť a tešte sa zo šušťania volebného lístka - ten zvuk drží našu spoločnosť ako-tak pohromade.

Mimochodom, mnohé z toho, čo som tu popísal, čerpá z videa, ktoré natočil technologický bloger Tom Scott. Je to odporúčané pozeranie.

