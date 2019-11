Vydavateľka kníh: Pribúdajú rodičia, ktorým nie je ľahostajný stav našej planéty

Vydavateľstvo Egreš ročne vydá 4 knihy.

13. nov 2019 o 19:29

„Myslím, že naša planéta je zaplavená toľkými zbytočnosťami, že niekedy mám pochybnosti, či mám do tohto bezdného koša prispievať aj ja. Zatiaľ si to obhajujem príbehmi, ktoré majú zlepšiť vzťah čitateľov k svojmu okoliu, a výberom recyklovateľných materiálov,“ hovorí Zuzana Mitošinková, zakladateľka slovenského vydavateľstva Egreš.

Napriek tomu, že výsledná tvorba knihy je kolektívna práca, vydavateľstvo Egreš netvorí žiaden veľký tím ľudí. Ešte donedávna tvorila Egreš iba Zuzana. Sama vymýšľala námety kníh, komunikovala s autormi o deji i ilustráciách, či spravovala e-shop a mnoho ďalších vecí.

Zdôrazňuje, že nikdy nechcela vytvoriť „fabriku na knihy“ a produkovať desiatky kníh ročne a ani robiť nekonečné dotlače. Jej hlavným cieľom je vydávať autorské knihy viazané na Slovensko, ktoré budú deti vzdelávať a otvárať dôležité enviromentálne témy.

Ako si vyberáš ľudí, s ktorými pracuješ na nových knižkách?

Väčšinou tam musí byť taký ten „Wow“ pocit. Moment kedy si poviem, že áno, toto je presne to, čo na Slovensku ešte nie je.

Napríklad prvá knižka, ktorú som v Egreši vydala, bola študentská práca Alici Raticovej. Objavila som ju na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Hneď ako som ju uvidela, vedela som, že to je formát, ktorý u nás chýba. Pôvodná slovenská obrázková knižka.

Neskôr som sa snažila prepájať knižky stále viac s tým, čo naozaj žijem. A tak sa do knižiek dostala tematika spojená so životným prostredím. Zrodila sa Gréta, ktorá je naším najväčším knižným hitom.

Ako vznikla táto myšlienka? Prečo práve veľryba Gréta?

Prvotná idea vznikla v mojej hlave niekedy v roku 2016, po koncerte britského hudobníka Chrisa Watsona, ktorý nahrával spev morských živočíchov po celom svete. V tom čase sa v médiách čoraz viac objavovali správy o znečistení morí a oceánov.

Rozhodla som sa urobiť vzdelávaciu knižku pre deti, v ktorej by som im ukázala, že našou činnosťou môžu trpieť aj iní obyvatelia planéty. Vznikla knižka o speváčke, veľrybe Gréte, ktorá zo dňa na deň stratí hlas. Všetko sa zlepší až v momente, keď zvieratká more vyčistia.

Na koniec knižky som napísala aj tipy pre deti, ako môžu Gréte a ostatným zvieratkám sami pomôcť.

Funguje to?

Áno, zo spätnej väzby od rodičov viem, že knižka deti inšpirovala natoľko, že naozaj zbierali odpadky. Dokonca viacerí rodičia mi písali, že prehodnotili svoju domácnosť, a snažia uprednostňovať obaly na viac použití. kompostovateľné obaly.

Raz som venovala knižku aj jednému nášmu pánovi stolárovi. Neskôr mi povedal, že jeho manželku natoľko inšpirovala, že nakúpila pre celú rodinu bavlnené vrecúška na opakovateľné nákupy.

Viem, že niekto, kto je veľmi zahĺbený do enviromentálnej tematiky by možno povedal, že v našich knižkách nie je žiadne silné posolstvo. Ale je to knižka pre deti. A deťom nemôžete situáciu predostrieť apokalypticky.

Inak povedané, chcete ich vzdelávať, nie v nich vyvolať úzkosť.

Presne tak. Snažíme sa deti vzdelávať cez príjemný príbeh. Deti predsa nemôžu ísť voliť a ani nie sú hlavní spotrebitelia, ktorí sa rozhodujú o tom, či budú mať každý rok nový telefón alebo nie. O týchto veciach rozhoduje rodič.

Preto podľa mňa nie je dôležité deti zaťažovať do hĺbky. Vo svojom veku by tomu aj tak nerozumeli.

Nemám ani pocit, že by bolo správne ísť cestou moralizovania a kázania. Je však dôležité, aby si deti túto problematiku začali uvedomovať. Mali by sme vychovávať ľudí, ktorí budú cítiť zodpovednosť k životnému prostrediu. Ja hovorím, že naše knižky sú taká „soft“ verzia, toho čo sa naozaj okolo nás deje.

Majú rodičia o knižky s enviromentálnou tematikou záujem?

Nedá sa povedať, že by to bol masový záujem, keby sa to malo porovnať s nejakým komerčným produktom či knižkou. Žiaľ, hlavne na Slovensku je to stále pomerne okrajová téma určitej skupiny ľudí, ktorá sa síce zväčšuje, ale pomaličky. Téma klimatickej krízy tu nerezonuje tak silno, ako v západnejších európskych krajinách. Slovensko je napríklad na chvoste v triedení odpadu. Pritom sme v čase, kedy už nestačí triediť, oveľa dôležitejšie je zbytočný odpad vôbec nevytvárať.

Na druhej strane, za posledné roky vďaka pozitívnej vlne zero waste životného štýlu a taktiež množstvu správ o zlom stave planéty a klimatickej kríze, pribúdajú aj rodičia, ktorým nie je ľahostajný stav našej planéty a hlavne budúcnosť ich detí. A preto sa ich možno aj pomocou knižiek snažia viesť k prírodným hodnotám. To sú naši milí zákazníci, a my sa tešíme, že ich máme a že im môžeme také knižky prinášať.

Nevydávate však iba knižky s enviromentálnym posolstvom. Knižka, cez ktorú som ja začala vnímať vaše vydavateľstvo je napríklad Vtáčí atlas.

Po Gréte je Vtáčí atlas našou najpredávanejšou knižkou. Nie som žiadna ornitologička, ale keď idem do prírody, rada počúvam spev vtákov. Keď ich pozorujem, snažím sa ich rozlíšiť a vedieť povedať o aký druh ide. Mala som pocit, že ľudia prestali vnímať vtáky, ktoré sú okolo nás a žijú tu s nami. Chcela som im týchto malých živočíchov pripomenúť.

A na Slovensku neexistoval žiaden podobný atlas?

Nie takýto popularizačný. Boli kedysi, staršie atlasy, ktorými som sa trochu inšpirovala. Respektíve kníh o vtákoch je v kníhkupectvách dosť, ale väčšinou sú to prekladovky alebo knižky pre odbornú verejnosť. Vytvorili sme atlas vo vreckovej forme, aby si ho ľudia mohli zobrať so sebou kamkoľvek. Do školy, či prírody. Väčšina čitateľov tejto knižky sú dospelí, aj keď my sme knižku primárne tvorili pre deti. Mám pocit, že sa zvyšuje percento ľudí, ktoré majú záujem o svoje okolie a zvieratá.

Ako laik zostaví vtáčí atlas?

V spolupráci s ornitológom. (Smiech). Oslovila som na spoluprácu kamaráta Jána Gúgha, ktorý pracuje v organizácii SOS/BirdLife Slovensko. Ako laik by som si netrúfala písať o toľkých druhoch vtákov. Dávali sme to dokopy spolu. Mojou prácou bola editácia textov, a komunikácia s ilustrátorkou Adelkou Režnou a dizajnérkou Silviou Vargovou, aby všetko sedelo tak, ako má.

Hlavným cieľom bolo vytvoriť popularizačnú knižku v peknom dizajne. Nechcela som urobiť odborný atlas, v ktorom budú presné číselné informácie a latinské názvy. Často sa stretávam s tým, že deti dnes ani nevedia, že to malé čierne s modrým očkom, čo im behá pred domom je kavka tmavá. Podľa mňa je dôležité, aby deti najprv vedeli na základe obrázku pomenovať vtáčika slovensky, a neskôr, keď sa ich záujem prehĺbi môžu siahnuť pod odbornej publikácii a učiť sa latinské názvy.

Riešili ste aj to, aby boli ilustrácie správne z biologické hľadiska?

Áno. Ale musím upozorniť, že toto stále nie je klasická prírodovedná ilustrácia. Chcela som, aby sa v ilustrácii zachoval aj rukopis autorky, ktorý je pomerne detsky štylizovaný. Bolo pre nás však dôležité, aby podľa ilustrácie bolo jasné, o akého vtáčika ide, ale zároveň to bola stále Adelka.

V knižke je 112 druhov. Podľa čoho ste ich vyberali?

Vyberal ich predovšetkým ornitológ. Mali sme aj počet strán, do ktorého sme sa chceli zmestiť, kvôli tlači a kvôli financiám. Samozrejme, že vtákov, ktorí sa u nás vyskytujú alebo tu aspoň hniezdia je omnoho viac.

Ako dlho to trvalo dať dokopy takúto knižku?

Od toho prvotného nápadu, až po moment, kedy sme držali knižku fyzicky v ruke, to boli približne dva roky. To je taký priemerný čas, keď robíte nejakú knižku od základu.

Má to zmysel vytvárať knižku od základu, ak je na trhu dosť kníh, ktoré by sa dali rýchlejšie a lacnejšie jednoducho len preložiť?

Ja sa snažím vytvárať autorské knihy, ktoré sú väčšinou viazané na Slovensko. Prekladových kníh u nás vychádza tak veľa, že to už ani nestíham sledovať. Samozrejme, v kníhkupectve nájdete kopec kníh o vtákoch. Ale keďže to sú „prekladovky“, často v nich nenájdete tie druhy, ktoré sa nachádzajú u nás. Nemá to žiadnu väzbu so Slovenskom. Mojím cieľom bolo vytvoriť lokálnu knižku. Myslím, že aj ľudia majú potom ku knižke silnejší vzťah.

Vaše knižky sú aj po materiálovej stránke iné.

Snažím sa, aby knižky boli vytlačené na kvalitnom papieri, aby mali certifikáciu udržateľného leso-hospodárstva, aby boli recyklovateľné. Rovnako dôležitý je pre mňa dizajn knihy, vhodná typografia, netuctové ilustrácie a kvalitná tlač. Kombinácia toho všetkého nakoniec vytvorí krásny celok.

Čo si všímate ako prvé na knižke, ktorú držíte v ruke?

Papier, obálku, typ väzby a potom zalomenie textu.