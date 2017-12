Ako možno zistiť, či na počítači nebeží keylogger?

Stručná odpoveď: bez pokročilých znalostí operačného systému väčšinou nijako. A aj s nimi je to neraz veľmi ťažké. Len na zobrazenie všetkých bežiacich programov potrebujete vo Windows 9x špeciálny program, vo Windows NT+ je to štandardnou funkciou systém

16. jan 2002 o 23:29

u. Ani takýto výpis vám však väčšinou nepomôže, pretože bežiacich programov je množstvo a mnohé majú pre neodborníka nezrozumiteľné názvy. Vírusy a keyloggery často používajú názvy podobné systémovým súborom. Jeden známy vírus napríklad používa súbor kernel32.exe, pričom kernel32.dll (rozdiel v prípone) je základným systémovým súborom Windows.

Keďže takmer každý vírus/keylogger závisí od toho, aby bol spustený pri štarte operačného systému, je nádej objaviť ho vďaka tejto vlastnosti. Na svojom vlastnom počítači to môžete relatívne dobre sledovať, ale na cudzom to môže byť veľmi ťažké. Okrem nezrozumiteľného názvu to sťažuje aj fakt, že na väčšine počítačov sa pri štarte spúšťa množstvo programov; objaviť medzi nimi tie „zlé“ býva dosť problematické. Navyše na cudzom počítači môže byť zakázaný prístup do registra – vtedy nemôžete zistiť prakticky nič.

Ak teda nechcete riskovať prezradenie citlivých údajov, nikdy by ste s nimi nemali pracovať na neznámom počítači, ak to nie je absolútne nevyhnutné. Napríklad ak na prístup k internet-bankingu potrebujete grid-kartu, jeden-dva prístupy z neznámeho počítača znamenajú iba malé riziko. Pristupovať týmto spôsobom však pravidelne z toho istého miesta (napríklad internetovej kaviarne) v žiadnom prípade nemožno odporučiť. (pv)