Tlak na telekomunikácie pre cenu internetu rastie

16. jan 2002 o 22:35 RICHARD HAVROŠ

Presne pred rokom stála u nás hodina surfovania na internete 19 korún a Slováci sa oprávnene sťažovali – za internet totiž pri zohľadnení kúpyschopnosti platili najviac spomedzi všetkých krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a aj v absolútnom porovnaní viac, než obyvatelia všetkých okolitých štátov i mnohých krajín západnej Európy.

Slovenské telekomunikácie (ST) však v júli cenu ešte zvýšili na 21, resp. 24 korún, čo vyvolalo masový odliv ich zákazníkov a pokles počtu domácností pripojených na internet. Slovensko sa s klesajúcim počtom surfistov stalo unikátom v celej Európe.

V čase, keď telekomunikácie ohlásili ďalšie zvýšenie až na 30 korún za hodinu, však už pohár trpezlivosti surfistov – a zdá sa, že aj vlády – pretiekol.

Občania proti monopolu

Centrálnym uzlom internetových protestov sa v uplynulých dňoch stala stránka www.bystro.sk (alebo www.telekomunikacie.sk). Surfisti tu majú možnosť podpísať petíciu, v ktorej vyjadria svoj nesúhlas s výškou ceny za internetové pripojenie, ktorá je dôsledkom cenových úprav Slovenských telekomunikácií a vysokej dane z pridanej hodnoty. Po vyplnení osobných údajov sa petícia priamo zo stránky odošle elektronickou poštou na Telekomunikačný úrad, Úrad vlády, do Národnej rady i do samotných telekomunikácií. Poštu s protestnými listami dostáva premiér Dzurinda a traja kompetentní ministri. Do utorka rána petíciu podpísalo viac ako tritisíc ľudí.

Majitelia webových stránok sa môžu do protestu zapojiť zverejnením reklamného banneru s výzvou na podporu protestu.

Ďalším miestom, kde možno vyjadriť nesúhlas so zdražovaním internetu, je server Občiansko-demokratickej mládeže. Tu je možné podporiť protest otvorením stránky, na ktorej je zobrazený počet jej doterajších návštevníkov.

Ostrý nesúhlas so zvyšovaním cien vyjadril aj Klub internetovej publicistiky Slovenského syndikátu novinárov a Asociácia poskytovateľov internetu.

Ministri dobiehajú zameškané

Nespokojnosť s politikou Slovenských telekomunikácií, ktoré sa snažia zvyšovať príjmy výhradne zvyšovaním cien, vyjadril aj minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko. Jeho ministerstvo vlastní v ST 34-percentný podiel (ďalších 15 % má Fond národného majetku, Deutsche Telekom ovláda 51 %), no záujmy štátu v oblasti rozvoja internetu zatiaľ ako spolumajiteľ neuplatňovalo. Ako uviedol Macejko, na Slovensku je dostatočný priestor na zvyšovanie počtu používateľov internetu a telekomunikácie by sa mali pri snahe o zvyšovanie príjmov uberať týmto smerom, nie cestou zvyšovania cien. Prezidenta ST zároveň upozornil, že postup telekomunikácií je v rozpore s politikou vlády smerujúcou k informatizácii spoločnosti a požiadal, aby sa problémom zaoberalo najbližšie zasadnutie predstavenstva ST.

K výzve sa pridal aj premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý považuje tohtoročný rast cien za internetové pripojenie za „dramatický“ a včera sa preto stretol s prezidentom ST.

So zvyšovaním cien za internet nesúhlasí ani minister školstva Milan Ftáčnik. Veľkú časť prostriedkov vyčlenených na rozvoj informačnej vzdelanosti študentov totiž školy míňajú práve na internetové pripojenie cez Slovenské telekomunikácie. Časť peňazí štátu určených na podporu informatizácie tak paradoxne putuje okľukou (najmä vo forme DPH) späť do štátneho rozpočtu.

Jedným z riešení by mala byť podľa Ftáčnika novela telekomunikačného zákona (pripravuje ju poslanec Milan Ištván), ktorá by uložila telekomunikáciám povinnosť prenajímať lokálne vedenia; to by umožnilo zlacnenie pripojenia cez pevné linky po liberalizácii trhu v budúcom roku. Ministerstvo školstva chce tiež navrhnúť zníženie DPH na internetové služby – to je v súčasnosti 23 %, kým napríklad v Česku je to 5 %, v Poľsku 6 % a v Nemecku 16 %.

Premiér Dzurinda však včera na tlačovom brífingu uviedol, že zníženie DPH nie je možné.

Monopol s neregulovateľnými cenami

Pri protestoch sa verejnosť zväčša s nádejou obracia na Protimonopolný úrad, ten však vyhlásil, že na reguláciu cien Slovenským telekomunikáciám je jediným kompetentným Telekomunikačný úrad (TÚ).

Hoci TÚ podľa oficiálneho vyhlásenia „zdražovanie internetu nepodporuje“, v oficiálnom vyhlásení uvádza, že ceny internetu regulovať nemôže. Internetové služby totiž nie sú vymenované v zozname regulovaných cien. Jednotlivé cenové úpravy telekomunikácií sa navyše podľa dohody uzavretej pri privatizácii schvaľujú v rámci dohodnutého koša služieb. Obrazne povedané: úrad nemá právomoc zasiahnuť proti trojnásobnému zvýšeniu cien miestnych hovorov, ak zároveň na tretinu zlacnie cena telefonátov na Madagaskar.

Ceny však možno upraviť rokovaním úradu s predstaviteľmi telekomunikácií alebo zaradením služby medzi cenovo regulované. Obe možnosti Telekomunikačný úrad podľa jeho hovorcu v súčasnosti zvažuje.

Kto z koho

Slovensko už zažilo množstvo pokusov o protestné akcie proti telekomunikáciám – od radikálneho zablokovania zákazníkov ST pri návšteve niektorých stránok až po neustále opakované výzvy bežných surfistov na bojkot a odhlasovanie pevných liniek (novinkou najnovšej vlny protestov je hladovka za nižšie ceny internetu – www.hladovka.host.sk). Jediný, hoci len čestný úspech v boji proti monopolu zatiaľ zaznamenala Asociácie poskytovateľov internetu, ktorá v júli 2001 v spolupráci s Telekomunikačným úradom s telekomunikáciami vyjednala mierne zníženie ceny za víkendové pripojenie – namiesto o päť korún sa cena zvýšila len o dve koruny. Aj tento malý ústupok bol však definitívne pochovaný 1. januára tohto roku, keď bola cena za víkendové pripojenie opäť zvýšená na pôvodnú úroveň.

Organizátori dnešných protestov žiadajú zníženie cien na 15 korún za hodinu v slabej prevádzke a 10 korún za hodinu pri ISDN pripojení. Takáto cenová úprava by bola riešením, ktoré by položilo dobré základy pre snahu Slovenska dobehnúť v informatizácii zaostávanie za Európskou úniou a napríklad i za Českom. Prípadný návrat k cenám spred roka (19 korún za hodinu) by internetový boom nenaštartoval, ale ani nezabrzdil. Najhorším pre surfistov prijateľným riešením by bolo trvalé zmrazenie súčasných cien (24 korún za hodinu).

Akékoľvek iné riešenie nebude kompromisom, ale ďalším v rade víťazstiev záujmov Slovenských (a nemeckých) telekomunikácií nad záujmami Slovenska.