Vrodené chyby detí zrejme zapríčiňuje aj znečistené ovzdušie

Jedno z 33 detí sa v USA narodí s vážnou vrodenou chybou. Podľa najnovšej štúdie za to môže práve nízka úroveň čistoty ovzdušia.

16. jan 2002 o 22:30

„Zdá sa, že vo vzduchu je niečo, čo poškodzuje vyvíjajúce sa plody,“ povedala epidemiologička Dr. Beate Ritzová z UCLA pre internetový magazín WebMDHealth. Ritzová viedla štúdiu, ktorá analyzovala údaje o 9000 bábätkách narodených v rokoch 1987-93 na juhu Kalifornie. V rámci štúdie merali aj kvalitu vzduchu v blízkosti domovov detí narodených s defektmi i zdravých bábätiek.

Podľa výsledkov štúdie sa ženám žijúcim v prostredí s vysoko znečisteným ovzduším až trojnásobne častejšie narodili deti s vážnymi srdcovými chybami. Ženám z mierne znečisteného prostredia sa rodili deti so srdcovými chybami dvakrát častejšie ako matkám z prostredia s čistým ovzduším. Ak sa dieťa narodí so srdcovou chybou, čaká ho operácia ešte pred prvým rokom života. Zvýšené riziko srdcovej chyby u novorodenca hrozilo len ženám, ktoré sa pohybovali v prostredí so znečisteným ovzduším v druhom trimestri tehotenstva - práve v tom období sa plodu vyvíja komplexná štruktúra a funkcie srdca ako aj ďalších orgánov.

Zatiaľ nie je známe, či vrodené chyby spôsobuje oxid uhoľnatý a ozón, alebo iné látky v ovzduší. (tasr)