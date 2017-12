Objav génu bolesti môže byť prelomový

Kanadskí vedci z University of Toronto, The Hospital for Sick Children a Amgen Institute sa vo výskume, ktorý viedol Michael Salter z University of Toronto, zamerali na molekulu DREAM (downsteam regulatory element antagonistic modulator). Aby identifikova

17. jan 2002 o 1:05

Písmo: A - | A + 0 li fyziologickú funkciu DREAMu, odstránili pokusným myšiam technikami genetického inžinierstva gén kódujúci molekulu DREAM. Bádatelia zistili, že hoci deficientné myši vykazovali normálne odpovede v testoch motorických funkcií, učenia a pamäte, oveľa menej vnímali bolesť (až do 50 % v porovnaní s normálnymi myšami) bez ohľadu na to, čo ju spôsobilo alebo ktorý typ tkaniva bol postihnutý. Účinok sa prejavil dokonca u myší s neuropatickou bolesťou - druhom ostrej chronickej bolesti vyplývajúcej z poranenia nervov. Myši mali teda zníženú citlivosť na všetky typy bolesti. DREAM gén blokuje produkciu dynorfínu - chemickej látky, ktorou sa telo bráni proti bolesti (tvorí ju ako odpoveď na bolesť či stresové faktory). U myší bez génu DREAM sa tvorilo v časti miechy, ktorá je zapojená do prenášania a kontrolovania odkazov bolesti, viac dynorfínu. Na rozdiel od súčasných spôsobov liečenia bolesti, ktoré stimulujú mozgové receptory pre endorfíny (rodina proteínov, do ktorej patria aj dymorfíny), DREAM moduluje bolesť priamo. Viaže sa na DNA a reguluje expresiu dynorfínu. Liečenie založené na objave génu DREAM sa môže stať prelomovým, pretože pokusné myši sa nestali závislými na chemických látkach, ktoré produkuje ich telo. Toto je nesmiernou výhodou v porovnaní s potenciálne návykovými liekmi proti bolesti, ako je napríklad morfín. Podľa profesora Saltiera závery smerujú k novátorskému farmakologickému prístupu k bolesti; výskumníci budú hľadať lieky, ktoré by dokázali blokovať schopnosť DREAMu viazať sa na DNA, alebo budú jednoducho zabraňovať produkcii DREAMu. Nové lieky by potenciálne pomohli zbaviť bolesti pacientov s konečnými štádiami rakoviny, chronickými bolesťami chrbta a inými problémami. (BBC)