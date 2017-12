Abstraktné umenie bolo možno už v praveku

Ľudí od ostatných živočíchov odlišuje aj spoliehanie sa na symboly. Kedy presne sa objavila táto stránka moderného správania človeka, sa dá pomerne ťažko určiť. Nálezy fosílií naznačujú, že anatomicky moderní ľudia sa vyvinuli pred 100 000 rokmi. Z dôkazo

Kúsky okru s vyrytou kresbou z jaskyne Blombos pochádzajú z obdobia pred viac ako 70 000 rokmi.

v, ktoré boli doposiaľ k dispozícii, vyplývalo, že moderné správanie sa u ľudí vyvinulo pred 40 000 rokmi.

Nové nálezy abstraktného umenia, ktoré archeológovia pod vedením Christophera S. Henshilwooda z Iziko Museums v Kapskom Meste objavili na dvoch kusoch okru v jaskyni Blombos, naznačujú, že moderný spôsob myslenia sa vyvinul oveľa skôr, ako sa predpokladalo. Kúsky okru s vyrytou kresbou boli objavené vo vrstvách zo strednej doby kamennej. Oker, forma železnej rudy, sa často nachádza v nánosoch z doby kamennej menej ako 100 000 rokov starých. Pravdepodobne sa používal na dekoráciu tela.

Nálezy z jaskyne Blombos, ktorá leží 290 kilometrov od Kapského Mesta na juhoafrickom pobreží Indického oceánu, pochádzajú z obdobia pred viac ako 70 000 rokmi. Doteraz najstaršie dôkazy abstraktného umenia pochádzali najmä z Francúzska z eurázijského paleolitického obdobia pred menej ako 35 000 rokmi.

Podľa Dr. Christophera Henshilwooda zo State University of New York v Stony Brooku mohli byť rytiny (ide o pomerne zložitý geometrický vzor, v ktorom existuje systém) vyrobené so symbolickým zámerom, ktorého význam ostáva neznámy. Vedci sú presvedčení, že tento nález demonštruje, že oker zo strednej doby kamennej nemal výlučne praktické použitie. Podľa súčasných teórií sa moderné správanie človeka objavilo asi pred 40 000 rokmi. Nález rytín posúva dobu, v ktorej sa pravdepodobne vyvinulo moderné správanie ľudí, o 35 000 rokov dozadu. No aj keď sú znaky na okre zaujímavé, nie všetci bádatelia ich klasifikujú ako formu umeleckého vyjadrenia a výsledok abstraktného myslenia. (Nature, 5D)