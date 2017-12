Vesmír je bledozelený

Karl Glazebrook a Ivan Baldry, astronómovia z Johns Hopkins University, prezentovali cez víkend na výročnom zasadnutí Americkej astronomickej spoločnosti objav, ktorý je unikátnym obrazom podstaty našej existencie - určili, akú farbu má vesmír.

16. jan 2002 o 22:30

Kozmické spektrum, ktoré získali Glazebrook a Baldry sčítaním energie žiarenia na jednotlivých vlnových dĺžkach vo svetle vyše 200 000 galaxií. Zmiešaním do jedinej farby dostali farbu vesmíru.

Zmena farby vesmíru v čase. Dnes je svetlotyrkysový (vľavo), pred 6-timi miliardami rokov bol o niečo modrejší (v strede), pred 12-timi miliardami rokov, krátko po svojom vzniku, jasnomodrý (vpravo).

Takúto farbu má vesmír, presnejšie všetko svetlo z hviezd vyše 200-tisíc galaxií, zmiešané do jediného lúča. Ak si ju chcete namiešať v počítači, R=161, G=232, B=205, pre tvorcov internetových stránok má farba hodnotu A1E8CD. FOTO - JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

Pri večernej prechádzke by ste si podobnú otázku iste nepoložili. Veď v noci je tma, čierna až tmavomodrá, z ktorej vystupuje biele či slabunko modrasté svetlo hviezd. Vesmír je teda istotne čierny. Glazebrook však ohúril poslucháčov prehliadky najväčších objavov v astronómii vyhlásením, ktoré túto predstavu obracia naruby: „Farba vesmíru je slabotyrkysová, možno o kúsok zelenšia.“ A hneď vytiahol niekoľko tričiek a hrnčekov vo farbe, ktorú má mať vesmír.

Nie je to žart ani recesia. Obaja astronómovia dospeli k tomuto záveru po podrobnom skúmaní svetla hviezd vyše 200-tisíc galaxií, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti 2 až 3 miliardy svetelných rokov od Zeme. Dômyselnými technikami vyhodnotili spektrum viditeľného žiarenia všetkých objektov, ktoré sa nachádzajú v katalógu prehliadky galaxií Anglo-austrálskeho observatória v Siding Springu. Zmerali intenzitu čiar jednotlivých farieb v spektre týchto galaxií a podľa oftalmologických metód priradili každej galaxii farbu, akú by vnímalo ľudské oko, keby sa všetko svetlo galaxie zmiešalo do jediného monochromatického lúča. Napokon zmiešali lúče od všetkých galaxií do jediného. Jeho farba prekvapila aj ich samých.

„Vesmír je svetlozelený, aj keď zelené hviezdy v ňom nenájdete,“ hovorí Glazebrook. „Ale vlastne to ani nie je také prekvapujúce. Vo vesmíre je veľa starých červených hviezd. Keď sa ich svetlo zmieša so svetlom mladých modrých hviezd, dostanete náš odtieň zelenej.“ Baldry dodáva, že svetelné lúče sa miešajú inak ako farby na palete: „Ak chcete zelenú, zmiešate modrú so žltou. Pri miešaní svetla však zelenú dáva modrá s červenou.“

Okrem určenia farby, akú by mal vesmír, keby sme videli všetko jeho žiarenie naraz, podarilo sa astronómom určiť aj tendencie vo vývoji farby vesmíru v čase. Raný vesmír sa pravdepodobne začal modrým obdobím, vtedy dominovali mladé modré hviezdy. Postupným vývojom pribúdalo stále viac starších hviezd, ktoré sú postupne žlté, oranžové až červené. Vesmír zozelenel. A ako bude čas plynúť, skončí zrejme vesmír červeným obdobím. To už bude plný starých vyhasínajúcich tmavočervených hviezd. Ale to nastane zrejme až o 15 až 20 miliárd rokov. ROMAN PIFFL

http://www.pha.jhu.edu/Ňkgb/cosspec/