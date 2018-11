Extrémne sucho v Austrálii zabíja pôvodné živočíšne druhy

Zvieratá typické pre Austráliu platia vysokú daň za sucho.

6. nov 2018 o 9:39 ČTK

BOOLIGAL. Malé klokany opustené matkami, wallaby slepé od slnečného jasu, medvedíky koala donútené zdolávať veľké vzdialenosti za potravou.

Voľne žijúce zvieratá typické pre Austráliu platia vysokú daň za sucho, ktoré sužuje tento kontinent, píše agentúra AFP.

Nedostatok vody, ktorý pretrváva v niektorých regiónoch už niekoľko rokov, ničí úrodu a núti niektorých chovateľov dobytka vybíjať svoje stáda, pretože pre nich nemajú potravu.

Sucho zabíja klokany

Sucho tiež sťažuje životné podmienky pôvodnej fauny, ktorá je však odolnejšia ako dobytok. "V celej krajine hynie obrovský počet klokanov," uvádza Richard Kingsford, profesor ekológie na Univerzite Nového Južného Walesu.

Zdôrazňuje, že zmeny sú také rýchle, že mnohé zvieratá a rastlinstvo nemajú čas sa prispôsobiť.

Úrady zvýšili pomoc poľnohospodárom, ktorí sa dostali do finančných problémov. Podľa vedcov je však potrebné podporovať zároveň voľne žijúce zvieratá a rastlinstvo, ktoré tiež trpia ľudskou činnosťou, prenikaním inváznych druhov a zmenšovaním svojho životného prostredia.

Nedostatok potravy núti zvieratá putovať

Racheal Walkerová, ktorá pracuje pre združenie dobrovoľníkov so zameraním na záchranu voľne žijúcich živočíchov Wires, konštatuje, že v Novom Južnom Walese výrazne vzrástol počet malých klokanov, ktorým treba pomôcť.

Podvýživené klokany opúšťajú ich matky, ktoré ich nedokážu živiť, iné zostali sirotami, pretože ich rodičia zahynuli po zrážke s automobilom, keď sa priblížili k mestám, aby tu našli vodu a potravu.

Walkerová tiež uvádza, že najmenšie vačkovce, ktoré väčšinou dávajú prednosť zalesneným oblastiam, putujú ďaleko, aby našli potravu.

"Nachádzame tiež oveľa viac slepých kengúr druhu wallaby, ktoré sa vydali do polí, aby hľadali potravu. Ich oči ale nie sú schopné čeliť prudkému slnku," hovorí Racheal Walkerová.

Medvedíky koala musia ďaleko putovať za potravou, pretože eukalypty, ktorými sa živia, schnú. Tak sa stávajú obeťami psov alebo zahynú pod kolesami áut.

Aj ježury s krátkym nosom, ktoré sa živia hmyzom, sa v čase rozmnožovania často stávajú obeťami zrážok na cestách.

Na severozápade Nového Južného Walesu klesla populácia klokanov o viac ako 90 percent, uvádza profesor Kingsford.

Sucho vyhrocuje konflikty aj medzi voľne žijúcimi zvieratami a roľníkmi, ktorí sa beznádejne snažia zachrániť každé steblo trávy pre svoje stáda.

V Booligale, kde tento rok spadlo o 75 percent menej zrážok, než je dlhodobý priemer, konštatujú roľníci Matt a Sandra Iresonovci, že sa zvýšil počet klokanov a emu na krajniciach ciest.

Opatrenia na ochranu zraniteľných druhov

Hľadajú trsy zelene, ktoré sa tu objavujú, keď po daždi stečie voda na okraj ciest.

Preto sa tiež v posledných troch rokoch zvýšil počet stretov medzi automobilmi a voľne žijúcimi zvieratami.

A to napriek tomu, že Sandra Iresonová začala dávať mladým roľníkom lekcie riadenia automobilu v podmienkach extrémneho sucha.

Vedci predpovedajú, že suchá a vlny horúčav sa v dôsledku zmeny klímy budú vyskytovať častejšie. Austrálčania sa budú musieť vyrovnať s nedostatkom vody, ale tiež sa budú musieť prispôsobiť tomu, že sa voľne žijúce zvieratá priblížia k ľudským sídlam.

Nezdá sa, že by malo začať pršať, a profesor Kingsford dúfa, že úrady prijmú opatrenia na ochranu zraniteľných druhov, ako je napríklad to, aby dobytok nechodil do národných parkov a voľne žijúce zvieratá tu mohli nachádzať potravu.

"O ťažkej situácii poľnohospodárov sa diskutuje, to je samozrejmé, ale ľudia si rovnako musia uvedomiť, že v čase sucha trpí aj životné prostredie," dodáva.