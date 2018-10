Zoom: Ďalšia chemikália zabíja včely, používame ju bežne

Proti burine sa používa už štyridsať rokov.

5. okt 2018 o 19:00 Tomáš Prokopčák, Matúš Beňo

Keby svet nemal včely, mohol by sa zrejme rozlúčiť s mnohými obľúbenými pôžitkami. Žiadna káva, čaje, či ovocie. Nehovoriac o ekonomike a miliónoch pracovných miest.

Raz to však môže nastať, OSN už niekoľko rokov varuje, že včelám hrozí vyhynutie. Včely totiž miznú rýchlo a vedci nevedia, prečo presne. Medzi podozrivých zaraďujú rôzne štúdie pesticídy, klimatickú zmenu aj vírusy.

Najnovší výskum v prestížnom magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences ukazuje na ďalšieho vinníka: na chemikáliu glyfosát. Látku dosiaľ považovali za neškodnú pre zvieratá a už viac ako štyridsať rokov sa používa proti burine v záhradách a na poliach.

Glyfosát je účinnou látkou v mnohých prostriedkoch proti burine a zároveň najrozšírenejším herbicídom na svete. Štúdia z roku 2016 zistila, že od uvedenia do predaja v roku 1974 bolo na svete použitých takmer deväť miliárd ton tohto prostriedku proti burine.

Chemikália zabíja nežiaduce rastliny tak, že im zablokuje veľmi dôležitý enzým v ich metabolizme. Okrem niektorých baktérií zvieratá tento enzým nemajú, a tak sa predpokladalo, že je pre ne nie je škodlivý. No najnovšia štúdia naznačuje, že glyfosát môže zmeniť zloženie baktérii v tráviacej sústave včiel - takzvaný mikrobióm – ktoré hmyzu pomáhajú brániť sa proti infekciám.

Výskumníci totiž vzali z úľa približne dvetisíc včiel a označili ich. Len časť z nich vystavili glyfosátu v miere, v ktorej sa vyskytuje v bežných poľnohospodárskych plodinách, na voľných porastoch či na iných miestach. K včelám sa po niekoľkých dňoch vrátili a preskúmali ich mikrobióm. Z ôsmich dôležitých druhov baktérií sa štyri druhy scvrkli.

Zdá sa teda, že takéto včely sú menej odolné voči smrteľným infekciám. Výskumníci preto odporúčajú, aby sa farmári a ľudia starajúci sa o rastliny vyhli používaniu prostriedkov s glyfosátom na tých rastlinách, ktoré by včely mohli navštevovať. Zároveň hovoria, že ďalšie výskumy musia zistiť, aký vplyv má látka aj na ľudí.

