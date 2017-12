TelSource sa môže podieľať na privatizácii Telecomu

Praha 15. januára (TASR) - Konzorcium holandskej KPN a Swisscomu TelSource, ktoré vlastní 27 % českého Telecomu, by sa mohlo ako partner podieľať na ...

15. jan 2002 o 17:08 ©TASR 2002

Praha 15. januára (TASR) - Konzorcium holandskej KPN a Swisscomu TelSource, ktoré vlastní 27 % českého Telecomu, by sa mohlo ako partner podieľať na niektorej z 8 nezáväzných ponúk na kúpu štátnej 51-% majority v Českom Telecome. Podľa šéfa TelSource Bessela Koka je zámerom konzorcia uľahčiť privatizáciu Telecomu. "To môže zahŕňať kúpu malého podielu, ak si to vláda bude želať," povedal.

Informoval o tom český denník Mladá fronta Dnes.

* we zll