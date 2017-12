Britskí odborníci vraj vyvinuli pôrodný semafor

15. jan 2002

Londýn 15. januára (TASR) - Britskí vedci vyvinuli prístroj, ktorý údajne dokáže určiť termín pôrodu. Prístroj využíva rovnaký systém ako semafory na križovatkách - zelené svetlo signalizuje, že pôrod sa začne v priebehu 48 hodín, pri červenej je ešte času dosť.

Lekári dokážu totiž len približne určiť termín pôrodu, ktorý však môže začať o dva týždne skôr alebo aj neskôr. Podľa štatistík si až 50 percent budúcich mamičiek nesprávne vysvetľuje rôzne bolesti, ktoré v poslednom štádiu tehotenstva trápia mnohé ženy a tie potom odchádzajú do nemocnice v presvedčení, že už začínajú rodiť - a pritom majú ešte kopu času.

Autori nového vynálezu z britskej firmy Jopejo veria, že už onedlho bude ich prístroj bežne dostupný. Toto zariadenie pracuje na rovnakom princípe ako EKG. Pre rodičov sú však dôležité predovšetkým tri svetelné kontrolky: keď svieti červená znamená to, že aspoň dva týždne k pôrodu nedôjde. Oranžová signalizuje to, čo svetlo na križovatke: pripravte sa, do dvoch týždňov je dieťa na svete. Pri zelenej sa už treba rýchlo pobaliť, lebo pôrod sa začne do 48 hodín.

Prototyp tohto prístroja momentálne testujú stovky dobrovoľníčok a výsledky sú údajne veľmi povzbudzujúce. Ak všetko dobre dopadne, čoskoro by sa mal objaviť na trhu. Bude stáť menej ako sto libier, ba dokonca možno aj menej ako 20 libier.