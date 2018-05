Skryté stránky denníka Anny Frankovej ukrývali zápisky o sexe aj menštruácii

Anna stránky prelepila hnedým papierom.

18. máj 2018 o 17:24 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Výskumníkom sa po desaťročiach podarilo odhaliť, čo napísala Anna Franková na stránkach svojho denníka, ktoré prelepila hnedým papierom.

Pomocou modernej neinvazívnej digitálnej technológie vedci zistili, že vtedy 13-ročné dievča písalo o neslušných vtipoch, sexe, menštruácii či prostitúcii. Experti hovoria, že ak to niečo o Anne hovorí, tak len to, že bola bežným dospievajúcim dievčaťom.

"Za celý ten čas sa z Anny stal taký celosvetový symbol holokaustu, že dievča menom Anna sa stratilo do úzadia," opisuje objav pre BBC Múzeum Anny Frankovej.

Zvedavá tínedžerka

Výskumníci sa k obom stránkam dostali v roku 2016 počas bežnej obhliadky stavu Anniných denníkov. Obe stránky, ktoré zozadu osvetlili, odfotografovali. Špeciálny softvér potom musel dešifrovať ťažko rozoznateľné slová, ktoré sa prekrývali s textom na opačnej strane listu.

Anna text napísala 28. septembra 1942, no potom ho prelepila hnedým papierom. Prelepila ho zrejme preto, aby sa k nemu nedostal nikto z ľudí, s ktorými sa ukrývala pred nacistami.

"Ktokoľvek by si prečítal tieto riadky, sa nebude vedieť ubrániť úsmevu," hovorí pre Guardian Frank van Vree, riaditeľ holandského Inštitútu pre štúdiá vojny, holokaustu a genocídy.

Experti sa zhodujú sa, že stránky nie sú pozoruhodné pre svoj obsah, keďže o sexe píše oveľa explicitnejšie aj na iných miestach denníka. Stránky sú dôležité pre to, čo hovoria o Anne ako autorke a spôsobe jej písania.

"Začína rozhovorom s vymyslenou osobou, ktorej hovorí o sexe. Vytvára si tak literárny priestor, na ktorom môže písať o niečom, čo pre ňu nemusí byť ľahké. Je to veľmi opatrný spôsob, ako začať s písaním," vysvetľuje pre web The New York Times výskumník Peter de Bruijn.

"Občas si predstavujem, že niekto ku mne príde a spýta sa ma záležitosti sexu. Ako to mám spraviť?" píše na stránkach, pričom v odpovedi využíva aj slovné spojenie rytmický pohyb.

Neslušné vtipy

Anna ďalej píše, že keď dievča dostane vo veku 14 rokov menštruáciu, znamená to, že "je zrelá na vzťah s mužom, no samozrejme to neurobí, kým sa nevydá".

“ Anna Franková píše o sexualite odzbrojujúcim spôsobom. „ riaditeľ Domu Anny Frankovej Ronald Leopold

K prostitúcii napísala, že "každý muž, ak je normálny, chodí za ženami. Takéto ženy ich oslovujú na ulici a potom sú spolu. V Paríži majú na to veľké domy. Ocino v takom bol."

"Anna Franková píše o sexualite odzbrojujúcim spôsobom. Ako každý dospievajúci aj ona je zvedavá," píše riaditeľ Domu Anny Frankovej Ronald Leopold. "Vďaka týmto textom sme bližšie k dievčaťu a spisovateľke Anne Frankovej."

Anna si podľa BBC zapísala aj štyri neslušné vtipy. "Viete, čo v Holandsku robia dievčatá z nemeckého wehrmachtu? Matrace pre vojakov."

Denník dostala na narodeniny

Anna si začala denník písať 14. júna 1942, dva dni po svojich trinástych narodeninách.

Šiesteho júla sa začala spolu s rodinou schovávať pred nacistami v tajnej miestnosti jedného domu v Amsterdame. Postupne zapísala denník a minimálne ďalšie dva zošity.

Keď Anna neskôr počula výzvu, aby ľudia po vojne poskytli denníky, začala svoje zápisky prepisovať. Posledný zápis pridala len niekoľko dní predtým, než ju s rodinou v auguste 1944 nacisti odhalili.

Anna sa dostala do koncentračného tábora Bergen-Belsen, kde o rok neskôr zahynula ako pätnásťročná. Jej otec Otto Frank, ktorý ako jediný prežil, denník dcéry po vojne vydal ako knihu. Knihu neskôr preložili do viac ako 60 jazykov.