Do batérií smartfónov sa nemá kúsať. Číňan to zistil na vlastnej koži

Lítium-iónové batérie môžu byť nebezpečné, ak sa ich ochranný obal poruší.

24. jan 2018 o 16:06 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Môže vybuchnúť, ak sa poškodí alebo dostane do ohňa. Neskratovať. Nerozoberať. Takéto pokyny by ste našli na väčšine lítium-iónových batérií, ktoré sa bežne používaj v mobiloch či notebookoch. Po poslednej príhode z obchodu v Číne by výrobcovia mohli pridať aj "Nehrýzť".

Zákazník v obchode s elektronikou si prišiel vymeniť batériu do svojho telefónu iPhone. Keď si ju prezeral, rozhodol sa do nej zakusnúť, čo sa po chvíli spôsobilo malý výbuch.

video //www.youtube.com/embed/nA1pFU6jCPE

Nikto sa nezranil

Napriek tomu, že batéria takmer okamžite vybuchla vo veľmi tesnej blízkosti ľudí, nikoho neutrpel zranenia.

Video z príhody sa dostalo na čínsku video sieť Miaopai, kde si ho pozreli milióny ľudí.

Nevie sa, či sa zvedavý zákazník rozhodol kusnutím otestovať pravosť a hodnovernosť batérie.

Potvrdil však, že lítium-iónová batéria môže vybuchnúť, keď sa jej ochranný obal poruší. Batéria môže vybuchnúť aj vtedy, ak v nej dôjde k veľkému úniku tepla.

Ako môžu batérie vybuchnúť

Vo vnútri lítium-iónovej batérie sa nachádzajú dve elektródy - pozitívne nabitá katóda, negatívne nabitá anóda - a separátor, ktorý ich oddeľuje. Ak sa separátor naruší, obe elektródy sa môžu dostať do kontaktu a batéria sa začne prehrievať.

Batérie navyše obsahujú aj horľavý elektrolyt, ktorý sa môže zapáliť pri vyšších teplotách a vybuchnúť, ak sa k nemu dostane aj kyslík.

Poškodenie separátora medzi elektródami v batérii môže spôsobiť napríklad chyba vo výrobnom procese. Takisto sa môže stať, že pri nabíjaní sa batéria ohne, čím elektródy prídu do kontaktu.

Nebezpečným môže byť aj extrémny zdroj tepla v blízkosti batérie, či priamo oheň. Poškodiť separátor môže aj prudký náraz pri páde, narušenie ochranného obalu či už náhodou, alebo zámerne.

Lítium-iónové batérie dnes napájajú každodenné zariadenia v našich životoch, od mobilných telefónov až po elektromobily. Ich výhodou je, že sú veľmi výkonné a dokážu na malom priestore môžu uchovať veľké množstvo energie.