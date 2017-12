Slovinská vláda oznámila privatizáciu telekomunikácií

Ľubľana 13.januára (TASR) - Slovinská vláda oznámila, že ešte tento rok plánuje sprivatizovať štátny telekomunikačný podnik Telekom Slovenije.

Privatizačná cena by sa mala pohybovať okolo 2 miliárd USD. Potenciálny kupca sa bude musieť zaviazať k investíciám. Privatizačný proces by mali dokončiť do roku 2003.

