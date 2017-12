Globtel zvýši základné imanie o 52,6 milióna Sk a zmení meno na Orange Slovensko

Bratislava 11. januára (TASR) - Zvýšenie základného imania o 52,6 milióna Sk a zmenu obchodného mena na Orange Slovensko, a. s., dnes odsúhlasilo mimoriadne Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Globtel, Bratislava.

Ako pre TASR uviedol hovorca mobilného operátora Peter Tóth, základné imanie spoločnosti sa tak zo súčasných 3,324 miliardy Sk zvýši na 3,376 miliardy Sk. Nové účastiny v počte 525 669 kusov a nominálnej hodnote 100 Sk nebudú verejne obchodovateľné a upísané by mali byť bez zverejnenia výzvy najneskôr do 20. marca tohto roku. Dôvodom zvýšenia imania, ktoré navrhlo predstavenstvo spoločnosti, je podľa P. Tótha výkon podnikateľských aktivít v roku 2002 v súlade so schváleným rozpočtom na tento rok.

Aj po navyšovaní základného imania budú podiely jednotlivých akcionárov nezmenené. Najväčším (64 %) ostáva spoločnosť Wirefree Services, S. A., patriaca do skupiny France Telecom. Po 26 % vlastní Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a o zvyšných 10 % sa delia investičné fondy.

"Dnešné rozhodnutie podielnikov vo veci zmeny obchodného mena nadobudne účinnosť dňom právoplatného zápisu jeho zmeny do Obchodného registra," spresnil hovorca.

Globtel, člen globálnej komunikačnej skupiny Orange, pokrýva svojím signálom 86 % územia SR.