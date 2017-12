Vyhlásenie PMÚ SR k Internetu

Bratislava 11. januára (TASR/OTS) - Podmienky poskytovania služby pripojenia do Internetu cez číslo 019XY, ktoré sú určované podnikateľom Slovenské telekomunikácie, a. s., Bratislava, sú v súčasnosti pod drobnohľadom verejnosti i médií. Títo vyzývajú Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len "TÚ SR") a Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len "PMÚ SR"), aby zasiahli proti zvyšovaniu ceny za poskytovanie predmetnej služby.

Vzhľadom na to, že PMÚ SR eviduje viaceré sťažnosti spotrebiteľov na vyššie uvedené konanie podnikateľa Slovenské telekomunikácie, a. s., Bratislava, PMÚ SR vydáva toto vyhlásenie k predmetnej problematike.

Poskytovanie služby pripojenia do Internetu cez číslo 019XY spočíva v poskytovaní prenosu dát prostredníctvom pripojenia do verejnej telekomunikačnej siete Slovenských telekomunikácií, a. s. cez koncové zariadenie (modem), nainštalovaný u užívateľa, ktorým je spravidla fyzická osoba občan alebo podnikateľ. Tento sa do siete prenosu dát - internetovej siete svojho poskytovateľa (providera) pripojí cez číslo 019XY. Celý čas pripojenia do Internetu používa teda aj sieť Slovenských telekomunikácií, a. s., za ktorú platí cenu podľa tarify danej cenníkom a obchodnými podmienkami Slovenských telekomunikácií, a. s. Vzhľadom na to, že len Slovenské telekomunikácie, a. s. majú vybudovanú verejnú telekomunikačnú sieť, na ktorú sú pripojené koncové zariadenia užívateľov hlasovej telekomunikačnej služby a táto sieť je identická s verejnou telekomunikačnou sieťou, prostredníctvom ktorej je poskytovaná služba pripojenia do siete poskytovateľa Internetu, sú Slovenské telekomunikácie, a. s. monopolným poskytovateľom služby pripojenia pre volania cez číslo 019XY.

Vecne príslušným orgánom štátnej správy oprávneným konať vo veci regulácie a kontroly poskytovateľov telekomunikačných služieb a prevádzkovateľov telekomunikačných sietí je podľa zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o telekomunikáciách") TÚ SR. Podľa zákona o telekomunikáciách úlohou TÚ SR je vytváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu, ako aj zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na vykonávanie telekomunikačných činností vyplývajúcich najmä zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z technických predpisov a technických noriem.

TÚ SR podľa zákona o telekomunikáciách vykonáva reguláciu cien a taríf v telekomunikáciách podľa všeobecných predpisov o cenách, t. j. podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenách") a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996, ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

Regulácii cien podliehajú ceny za verejné telekomunikačné služby, ak ich poskytovateľ má monopolné postavenie na telekomunikačnom trhu alebo významný vplyv na telekomunikačnom trhu a je to potrebné vo verejnom záujme na ochranu užívateľov verejnej telekomunikačnej služby alebo na ochranu telekomunikačného trhu. Pri regulácii cien sa prihliada predovšetkým na dosiahnutý stupeň vyrovnávania cien a na požiadavky kladené na poskytovateľa verejnej telekomunikačnej služby rozvíjať verejnú telekomunikačnú sieť v súlade s novými technológiami.

Vo vyhláške Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, sa v ő 6 uvádza, že technologické, organizačné a ekonomické vzťahy v nesúťažnom prostredí medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vytvárajú prirodzený monopol, sú dôvodom na reguláciu cien podľa zákona o cenách. Tieto vzťahy vyplývajú z úplného alebo z čiastočného prepojenia technickou sústavou (sieťami), a to aj pri telekomunikačných výkonoch.

PMÚ SR nemá kompetencie konať vo veci zvýšenia cien za poskytovanie služby pripojenia do Internetu cez číslo 019XY, a to z dôvodu, že nakoľko tieto služby poskytuje telekomunikačný podnik s monopolným postavením na telekomunikačnom trhu, simuláciu konkurenčného prostredia prostredníctvom cenovej regulácie má výlučne v kompetencii nezávislý regulátor pre oblasť telekomunikácií, ktorým je TÚ SR. Nevyhnutnosť regulácie cien v predmetnej oblasti vychádza zo skutočnosti, že k poskytovaniu predmetnej služby nedochádza v súťažnom prostredí, ktoré by vytváralo tlak na znižovanie cien za poskytnuté služby.

Zákon o cenách ustanovuje, že predávajúci a kupujúci nesmú dohodnúť neprimeranú cenu pri predaji alebo nákupe tovaru pri zneužívaní dominantného postavenia na trhu. Konaním nezávislého regulátora v oblasti telekomunikácií v predmetnej veci by sa mohlo zabrániť možnému porušovaniu cenovej disciplíny v zmysle zákona o cenách uplatňovaním neprimeranej ceny podnikateľom v dominantnom postavení.

